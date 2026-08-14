Les compétitions de la Liga espagnole pour la saison 2026-2027 débutent demain samedi, mais les supporters ne verront pas le Real Madrid et le Barça lors de la journée inaugurale, après la décision de reporter les matches des deux équipes. Quel en est le secret ?

Bien que les matches du Real Madrid face à la Real Sociedad et du Barça contre l'Athletic Bilbao soient toujours officiellement comptabilisés dans le cadre de la première journée, ils se dérouleront plus tard dans le mois, en vertu d'une mesure exceptionnelle adoptée par les autorités du football espagnol afin d'accorder aux clubs les plus touchés par la Coupe du monde 2026 une période supplémentaire pour récupérer leurs joueurs et les préparer.

Une mesure exceptionnelle en raison de la Coupe du monde

La Fédération espagnole de football a adopté une règle spéciale permettant aux clubs qui comptaient des joueurs ayant disputé la demi-finale ou la finale de la Coupe du monde de reporter leur match de la première journée aux 25, 26 ou 27 août.

Cette décision fait suite au calendrier exceptionnel de la saison, les compétitions du Mondial s'étant achevées très peu de temps avant la date fixée pour le coup d'envoi de la Liga espagnole.

Les conditions étaient réunies pour le Real Madrid et le Barça, les deux équipes comptant un grand nombre de joueurs ayant poursuivi leur parcours avec la sélection de leur pays jusqu'aux dernières étapes de la compétition.

Quand le Real Madrid disputera-t-il son match reporté ?

Il a été décidé de déplacer le match du Real Madrid face à la Real Sociedad au mercredi 26 août, au stade Santiago Bernabéu.

Paradoxe toutefois : ce match ne sera pas la première apparition du Real Madrid en Liga sous la houlette de José Mourinho, puisque l'équipe entamera son parcours quatre jours plus tôt, en se rendant chez l'Espanyol le 22 août lors d'un match de la deuxième journée.

Par conséquent, le Real Madrid disputera son match de la deuxième journée avant de jouer officiellement son match de la première journée, dans un scénario inhabituel imposé par les ajustements du calendrier.

Le Barça suit le même chemin

La situation est identique pour le Barça, son match face à l'Athletic Bilbao de la première journée ayant été reporté au jeudi 27 août, au stade Spotify Camp Nou.

Mais l'équipe catalane, tenante du titre sous la direction de Hansi Flick, entamera sa saison avant cela, lorsqu'elle affrontera Elche à l'extérieur le 23 août dans le cadre des compétitions de la deuxième journée.

Et seulement quatre jours plus tard, le Barça reviendra dans son stade pour disputer son match reporté face à l'Athletic Bilbao, ayant ainsi effectivement débuté sa saison avant d'achever sa mission lors de la journée inaugurale.

Ainsi, la journée inaugurale de la Liga espagnole s'étendra de manière exceptionnelle de demain, date du match entre le Deportivo Alavés et Getafe, jusqu'au 27 août, soit près de deux semaines pour que l'ensemble de ses matches soient disputés.