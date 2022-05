Evra troll Manchester City à propos de son élimination en Ligue des champions

L'histoire se répete encore et encore pour Manchester City. Le champion d'Angleterre en titre a une nouvelle fois échoué dans sa quête de la Ligue des champions en 2022. Après avoir été vaincu en finale l'an dernier par Chelsea, City a été éliminé en demi-finale cette saison. L'ancien défenseur de Manchester United, Patrice Evra, s'en est pris aux Sky Blues après leur dernière déception continentale.

Comment Evra a-t-il trollé Manchester City ?

L'ancien défenseur des Red Devils, Patrice Evra, s'est brutalement moqué des Cityzens à la suite de leur nouvel échec sur la scène européenne. Alors que les pensionnaires de l'Etihad Stadium semblaient en passe de valider leur billet pour disputer une finale contre Liverpool, les Sky Blues se sont cassés les dents en demi-finale contre le Real Madrid, mais ils se sont inclinés 6-5 après prolongation.

Real Madrid-Manchester City : la réaction de Pep Guardiola après l'échec des Cityzens

Patrice Evra s'est fait un plaisir de rappeler à Manchester City qu'ils n'ont pas réussi à mettre la main sur le plus grand trophée du football européen, les énormés dépenses du club sur le marché des transferts n'ayant pas encore apporté la gloire ultime à l'une des équipes les plus ambitieuses du continent européen. Le Français, qui a passé huit ans dans les rangs de l'équipe de Manchester United et l'a aidée à remporter la Ligue des champions en 2008, a posté sur les réseaux sociaux une image de lui assis aux côtés d'un autre héros européen du passé des Red Devils, Sir Bobby Charlton.

Le Français demande sur la photo à la légende mancunienne de bien vérifier si le nom des Cityzens fait partie de la liste des clubs vainqueur gravé sur le trophée. Evra a écrit en légende : "Combien d'années pensez-vous que moi et Sir Bobby devrons vérifier ? 1, 5, 90 ans."

Patrice Evra est en mesure de se moquer de Manchester City car il a déjà aidé Manchester United à réaliser ce que City n'a pas réussi à faire jusqu'à présent. Il faisait partie de la dernière équipe des Red Devils à remporter la Ligue des champions, en 2007-2008, lorsque l'équipe de Sir Alex Ferguson a battu Chelsea aux tirs au but lors d'une finale sous la pluie sur le sol russe.

Avant cela, un triomphe célèbre avait été obtenu par Ole Gunnar Solskjaer en 1999 - lorsque deux buts inscrits dans les arrêts de jeu contre le Bayern Munich au Camp Nou ont permis de réaliser un triplé historique. La première victoire de Manchester United en Coupe d'Europe remonte à 1968, avec un doublé de Charlton lors d'une mémorable victoire 4-1 sur Benfica à Wembley.