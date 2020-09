Evra pousse un coup de gueule contre la direction de Manchester United

L'ancien arrière gauche a critiqué la façon dont le club a géré son mercato estival après avoir seulement signé Donny van de Beek.

L'ancien défenseur de , Patrice Evra a lancé une attaque cinglante contre les dirigeants du club en les critiquant pour la façon dont ils mènent leurs activités sur le marché des transferts. Le Français s'est rendu sur sa page Instagram et a publié une vidéo de 20 minutes pour exprimer sa tristesse après que l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer ait perdu son match d'ouverture en contre samedi.

La défaite 3-1 a en outre mis en évidence le besoin de Manchester United de faire signer plus de joueurs avant la fermeture du mercato le 5 octobre, mais le conseil d'administration a eu du mal à convenir d'un accord pour la cible numéro un, Jadon Sancho, et a commencé la saison avec une seule nouvelle signature en la personne du milieu de terrain, Donny van de Beek. L'ancien arrière gauche a pris pour cible Matt Judge, chargé de négocier les transferts pour les Red Devils et a également accusé le vice-président exécutif Ed Woodward d'être trop confiant.

"Mon téléphone sonne en provenance d'un directeur sportif d'un club de haut niveau et ils disent: "Patrice, pouvez-vous demander à Matt Judge de répondre à son téléphone ?" Les gens doivent comprendre que nous envoyons des avocats pour parler avec le joueur. Ils parlent de chiffres, pas de gens du monde du football", a commencé Evra. "Quand vous voulez un joueur qui coûte 20 millions, il finit par coûter 100 millions ... mais même ces joueurs, ils ne veulent même plus de notre argent".

"Avant nous, Bobby Charlton, George Best, tous ces gens, ils ont fait l'histoire du club. C’est ce que nous essayons de respecter - remporter la en 99, et nous en 2008 - et certaines personnes veulent faire sauter tout cet héritage pourquoi ? Pour quelles raisons ? Nous sommes mieux que cela", a analysé l'ancien latéral des Red Devils.