"Manchester United ne gagnera rien avec Martial comme neuf"

L'ancien attaquant de Manchester United, Teddy Sheringham, pense que les Red Devils ne rempliront pas leurs objectifs en gardant Martial en pointe.

«ne remportera pas le titre avec Anthony Martial comme n ° 9», déclare Teddy Sheringham. Le champion d'Europe 1999 a invité Ole Gunnar Solskjaer à recruter plus de «joueurs de classe mondiale» dans tous les secteurs du terrain.

Les Red Devils ont connu un mercato estival assez frustrant, Donny van de Beek étant le seul nouvel ajout aux rangs d'Old Trafford. Il y a eu beaucoup de rumeurs pour des renforts dans d'autres compartiments, mais les discussions ne sont pas allées à leur terme.

"Martial ne peut pas mettre 30 à 35 buts par saison"

Sheringham pense que United devrait donner la priorité à l'acquisition d'un autre avant-centre de métier avant la fermeture du marché des transferts. Et pour cause; il pense que Martial n'a pas les armes pour mener l'attaque de cette ambitieuse formation, malgré le fait que le Français ait inscrit 23 buts en 2019-2020. S'exprimant lors de la journée de golf caritative de Maurice Newman au profit de l'hôpital Great Ormond Street dans l'Essex, l'ex-Mancunien a déclaré: «Manchester United ne remportera pas le titre avec Anthony Martial comme numéro neuf. Lorsque vous jouez dans un club comme celui-là, marquer 20 buts en une saison, c'est bien, mais si vous avez un gars qui vous mets 30 à 35 buts ça sera la cerise sur le gâteau. Sera-t-il cet attaquant ? Je ne suis pas si sûr."

Sheringham pense que Solskjaer devrait également rechercher un autre milieu de terrain afin de viser le trône nationale. "L'optimisme chez Man United est élevé. Le discours du manager semble passer et il semble qu'il a de nouveau [Paul] Pogba de son côté - ce qui est énorme. C’est comme avoir une nouvelle signature de 100 millions de livres sterling. Quand il est opérationnel, il est un joueur de premier plan et quand il travaille dur, encore mieux. [Mason] Greenwood commence à percer, [Marcus] Rashford aussi, [Bruno] Fernandes a été le chaînon manquant et maintenant Van de Beek pourrait aussi être fantastique. Ils ne sont pas encore tout à fait candidats au titre. Vous avez besoin des top joueurs sur tout le terrain. C’est ce que a, c’est ce que Man City a. essaie d'y arriver. Man United est optimiste mais doit encore s'améliorer. Ils ont besoin d'un bon arrière central, d'arrières latéraux fiables et de bons milieux de terrain sur toute la largeur".