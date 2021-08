Évoluer aux côtés de Ronaldo, le "sentiment incroyable" de Locatelli

Prêté à la Juventus Turin par Sassuolo, Manuel Locatelli va partager les vestiaires avec le quintuple Ballon d'Or. Un rêve de gosse devenu réalité.

L'une des négociations les plus complexes de l'été est finalement allée au bout : Manuel Locatelli est un nouveau joueur de la Juventus. L'ancien milieu de terrain de Sassuolo, tout juste sorti d'un triomphe à l'Euro 2020 avec l'Italie, débarque sous la forme d'un prêt de deux ans avec l'inclusion d'une obligation de rachat.

Dans la salle de presse du stade Allianz, Manuel Locatelli a été officiellement présenté aux médias, vendredi. L'occasion pour lui de dire combien il est fier de rejoindre ce club mythique et avec lequel il entretient un rapport particulier depuis sa jeunesse. "La Juventus a toujours été ma priorité. J'ai grandi dans une famille de la Juventus et j'avais des posters de Nedved, Del Piero et Buffon dans ma chambre : être ici est un rêve devenu réalité" , s'est félicité l'international transalpin, heureux.

S'entraîner avec Ronaldo, comme dans un rêve

Dès le match de dimanche contre l'Udinese, sa nouvelle vie en noir et blanc commencera officiellement. Manuel Locatelli devrait faire un bien fou à la Vieille Dame au milieu de terrain, lui qui a été recruté pour apporter plus de verticalité au jeu de la Juventus selon ses dires. "Je vais certainement me retrouver à jouer dans un milieu de terrain de mouvement où le coach me demandera souvent de me verticaliser. Je suis à votre entière disposition", a promis la nouvelle recrue du club italien.

Porter le maillot de la Juventus, c'est aussi retrouver les compagnons d'aventure en équipe nationale avec qui il a partagé le triomphe à l'Euro 2020. "C'était agréable de revoir mes coéquipiers, je les admire et leur mentalité. Chiellini ? Il m'a accueilli comme si j'étais son jeune frère, son étreinte était merveilleuse ", a-t-il raconté.

Rejoindre la Juventus, c'est en effet partager les vestiaires avec de nombreux champions : dont Cristiano Ronaldo. "J'avais l'habitude de regarder ses vidéos sur YouTube puis de l'affronter comme un adversaire. Ensuite, quand vous le voyez dans les vestiaires avec vous, c'est un sentiment incroyable. C'est agréable d'être ici et c'est un plaisir de jouer avec ces champions" , a raconté Manuel Locatelli. Et qu'il se rassure, CR7 est bien parti pour rester, comme l'a confirmé la Juventus ce samedi.