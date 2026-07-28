Everton reproduit le scénario Gordon avec Ndiaye : Al-Hilal acceptera-t-il la surenchère ?

La direction du club anglais d'Everton a dressé un obstacle de taille face au désir d'Al-Hilal de recruter sa star sénégalaise Iliman Ndiaye, en fixant un montant astronomique pour accepter son départ cet été.

Le réseau « The Athletic » a révélé ce mardi que le club anglais n'ouvrira la porte des négociations qu'à réception d'une offre de 70 millions de livres sterling, soit le même montant auquel il avait vendu le contrat d'Anthony Gordon à Newcastle United lors de l'été 2023.

Cette valorisation élevée concerne un joueur lié aux Toffees par un contrat courant sur les trois prochaines saisons, alors même que le club l'avait recruté en provenance de Sheffield United durant l'été 2024 pour seulement 17 millions de livres sterling.

De son côté, le journal saoudien « Al-Riyadiah » a précisé que la direction d'Al-Hilal a franchi une étape importante dans ce dossier, en entamant des discussions directes avec l'agent du joueur pour tâter le terrain, et a obtenu de la part de Ndiaye des signaux positifs et très encourageants concernant le port du maillot bleu.

Le journal a souligné que la direction d'Everton est parfaitement consciente de l'ampleur de l'intérêt du club saoudien et de sa volonté sérieuse de conclure l'affaire, et qu'elle attend désormais la réception d'une offre officielle de la direction d'Al-Hilal dans les prochains jours pour entamer directement les négociations entre les deux clubs.

Ndiaye avait réalisé une saison remarquable avec Everton, inscrivant 6 buts et délivrant 3 passes décisives la saison dernière, après avoir marqué 11 buts lors de sa première saison avec l'équipe.