Everton - Manchester City : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Everton et Manchester City s’affrontent, mercredi, dans le cadre de la 19e journée de Premier League. Les dernières infos ici.

Contrairement aux autres championnats, qui sont à l’arrêt en raison des fêtes de fin d’année, la Premier League anglaise suit son cours. Si Nottingham Forest a surpris Newcastle (1-3) en Chris Wood, ce mardi 26 décembre 2023, Manchester City sera en déplacement au Goodison Park, mercredi soir, pour défier Everton.

City pour réduire l’écart avec le podium

Battus par Tottenham Hotspur (2-1) lors de la précédente journée, les Toffees, qui s'étaient quand-même offert une belle série de quatre victoires consécutives en Premier League, vont tenter de se relancer. Avec quatre points d’avance sur le premier relégable, Luton, les hommes de Sean Mark Dyche (17e, 16 points) envisagent de battre les Skyblues pour repasser devant Nottingham Forest (16e, 17 points).

De l’autre côté de la ligne de bataille, Manchester City, qui venait de remporter la Coupe du monde des clubs devant Fluminense, va retrouver la Premier League. En difficulté en championnat, les hommes de Pep Guardiola, qui sont loin de leur meilleure forme, logent à la cinquième place du championnat avec 34 points, loin derrière le leader Arsenal (1er, 40 points).

Horaire et lieu de match

Everton – Manchester City

17e journée de Ligue 1

Lieu : Goodison Park

A 21h15 française

Les compos probables du Everton – Manchester City

Everton : Pickford – Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko – Gueye, Onana; Harrison, Garner, McNeil – Calvert-Lewin

Man City : Ederson – Walker, Dias, Gvardiol, Ake – Stones, Kovacic, Bernardo – Foden, Alvarez, Grealish

Sur quelle chaîne suivre le match Everton – Manchester City

La rencontre entre Everton et Manchester City sera à suivre ce mercredi 27 décembre 2023 à partir de 21h15 sur Canal +. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.