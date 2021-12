Everton : Lucas Digne sur le départ ?

Everton a battu Arsenal 2-1 à Goodison Park, lundi soir, dans une ambiance survoltée. Martin Odegaard a donné l'avantage aux visiteurs, mais des buts de Richarlison et Demarai Gray ont permis aux Merseyside de conserver les trois points. Rafa Benitez était heureux de prendre le dessus sur son compatriote Mikel Arteta, mais tout n'est pas rose à Everton.

L'ancien latéral gauche du FC Barcelone Lucas Digne a été écarté du groupe par Benitez après que le joueur et l'entraîneur se soient disputés en espagnol avant le match devant le reste de l'équipe, selon un rapport de The Athletic repris par Diario AS.

Digne serait frustré par le rôle plus défensif qu'on lui demande de jouer sous les ordres de Benitez, et s'est senti enhardi pour remettre en question les décisions de l'ancien entraîneur de Valence, étant donné la série de mauvais résultats d'Everton.

Benitez a réagi en faisant jouer Ben Godfrey, un défenseur central, au poste d'arrière gauche, et il se sentira renforcé par ce résultat. Quant à Digne, il semble probable que le Français pourrait partir pour de nouveaux horizons en janvier ou à la fin de la saison. Digne a rejoint Everton en provenance du FC Barcelone à l'été 2018.