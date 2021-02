Everton - James Rodriguez est fier d'écrire l'histoire des Toffees

Le meneur de jeu colombien, qui dit se sentir très bien sous les couleurs d'Everton, est heureux d'être allé l'emporter sur la pelouse de Liverpool.

James Rodriguez dément être malheureux en Angleterre et vouloir quitter Everton après une seule saison à Goodison Park. L'été dernier, le meneur de jeu international colombien a été un recrutement de prestige pour l'équipe entraînée par Carlo Ancelotti, un technicien avec lequel il a précédemment travaillé au Real Madrid.

Le joueur de 29 ans a d'abord impressionné pour ses débuts, mais manque de régularité. Toutefois, ses qualités créatives restent incontestables et il est déterminé à relever les défis que lui impose la Premier League. L'ancien du Real Madrid a confié à Marca Claro que les rumeurs autour de son avenir personnel sont infondées.

"Nous savons tous que c'est une nouvelle étape pour moi"

"Je suis heureux. Nous savons tous que c'est une nouvelle étape pour moi. À presque 30 ans, je vais bien. Je suis heureux pour chaque nouvelle chose qui vient s'ajouter à ma vie. Tout cela s'additionne. C'était difficile contre Liverpool. Tout le monde sait que Liverpool est une grande équipe. Je pense qu'ils font partie des trois meilleures équipes (...) Je suis heureux d’avoir aidé mon équipe à gagner. Everton n’avait pas gagné à Anfield depuis 1999, nous avons donc écrit l’histoire" , a noté le Colombien.

"Je suis content d’être là. J'espère que nous pourrons bien continuer" , a ensuite ajouté James Rodriguez, dont le poste de numéro 10 perd en influence au fil des années. "Le football est très physique maintenant. Il y a des équipes qui n’ont pas beaucoup de qualité, mais elles veulent gagner par la force en commettant des fautes. Nous sommes prêts à chaque match et ce que nous voulons faire, c'est bien jouer. Parfois ça arrive et parfois non, mais bon… ça fait partie du football" , a-t-il déclaré.

Depuis son arrivée, James Rodriguez compte 21 apparitions pour les Toffees toutes compétitions confondues. Il totalise cinq buts marqués et huit passes décisives délivrées. Un bilan comptable plutôt honorable pour celui qui était venu en Angleterre dans le but de relancer une carrière en perte de vitesse depuis des années.