Xavi Espart a poursuivi son remarquable début de parcours avec l'équipe première du Barça, après avoir inscrit son premier but sous le maillot du club lors de la victoire face à Levante, au cours de la cinquième journée de la Liga. Il a ainsi confirmé une nouvelle fois la confiance placée en ses qualités par l'entraîneur Hansi Flick, qui lui a offert un rôle avancé au sein du dispositif de l'équipe cette saison.

Les détails de ce but, survenu après seulement 4 minutes et 7 secondes de jeu, ont révélé une possession totale du ballon par le Barça. Les joueurs se sont échangé 79 passes consécutives auxquelles tous ont participé, avant que le ballon ne parvienne à Espart dans la surface de réparation, tandis que les joueurs de Levante ne sont parvenus à interrompre cet enchaînement qu'à 3 reprises seulement, toutes conclues par une récupération du ballon par le Barça.

Espart a disputé sa quatrième rencontre comme titulaire lors des 5 premières journées de championnat, après être passé du poste d'arrière gauche à un rôle proche de celui de cinquième milieu de terrain dans le dispositif de Flick. Il est ainsi devenu l'une des principales surprises de l'équipe en ce début de saison, prenant l'avantage dans les choix de l'entraîneur sur João Cancelo, alors qu'Alejandro Balde n'a pas encore joué à ce jour.

Le but est intervenu au terme d'une construction posée depuis l'arrière : Rodri s'est avancé avec le ballon et a adressé une passe verticale dans l'axe de l'attaque, qui est parvenue à Raphinha, avant de passer par Fermín, puis de revenir brièvement à l'ailier brésilien, lequel l'a à son tour transmise à Espart aux abords de la surface de réparation.

Le jeune joueur n'a pas hésité à exploiter l'espace laissé devant lui, frappant tranquillement du pied droit pour loger le ballon au pied du poteau des buts de Levante, offrant au Barça un avantage d'un but à zéro à la cinquième minute. Espart s'est ainsi vu offrir un moment attendu de longue date depuis ses débuts avec l'équipe première.

Ce but n'a pas seulement couronné une action réussie : il est venu au terme d'une longue série de passes qui a reflété la capacité du Barça à conserver le ballon sous la pression de l'adversaire.

Au cours de cette séquence, tous les joueurs du Barça ont touché le ballon, tandis que Levante n'a pas réellement réussi à le récupérer, à l'exception de 3 tentatives à l'issue desquelles le ballon est de nouveau revenu dans les pieds des joueurs catalans.

Selon l'analyse du but, cette domination ne s'est interrompue qu'une seule fois durant les premières minutes, lorsque l'arbitre a sifflé un hors-jeu en faveur de Levante à la première minute, avant que le Barça ne reprenne le contrôle et ne poursuive sa circulation de balle jusqu'au moment qui s'est conclu par la frappe d'Espart et l'ouverture du score.