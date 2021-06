Euro - Trent Alexander-Arnold forfait avec l’Angleterre !

Sorti sur blessure face à l’Autriche (1-0) mercredi, Trent Alexander-Arnold ne pourra pas participer à l’Euro avec l’Angleterre.

"Il faudra voir, mais ce n'est pas bon de le voir sortir comme il l'a fait…" Gareth Southgate a vu juste après la victoire de l’Angleterre face à l’Autriche (1-0) mercredi, et la sortie sur blessure de Trent Alexander-Arnold avant le coup de sifflet final : le latéral droit est forfait pour l’Euro !

Celui qui a longtemps pensé ne pas être appelé pour la compétition internationale souffre effectivement d’une blessure à la cuisse, et passera donc entre 4 et 6 semaines à l’infirmerie selon les médias anglais. Dans un communiqué, les Three Lions ont confirmé son forfait.

Un coup dur, vraiment ?

Un coup dur pour l’Angleterre, sachant que "TAA" partait titulaire pour l’Euro. Mais un coup dur que Southgate pourra compenser avec Kieran Trippier (Atlético de Madrid), Kyle Walker (Manchester City) ou encore Reece James (Chelsea), lesquels évoluent tous au même poste.

Gutted for you, @TrentAA.



Wishing you a speedy recovery! — England (@England) June 3, 2021

La Fédération explique dans son communiqué qu’Alexander-Arnold ne sera pas officiellement remplacé dans l’immédiat. Southgate a convoqué les 33 joueurs de sa pré-liste pour les matchs amicaux, et le suppléant du Red s’y trouve. L’heureux élu sera annoncé après la rencontre face à la Roumanie dimanche.