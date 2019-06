Euro Espoirs - Roumanie-Croatie 4-1, la Roumanie débute bien dans le groupe des Bleuets

La Roumanie a signé un succès convaincant contre la Croatie (4-1) pour son entrée en lice dans l'Euro Espoirs.

Avant la grande première des Bleuets ce mardi soir, c'est la Roumanie qui a pris la tête de ce groupe C du championnat d'Europe Espoirs organisé en et à Saint-Marin.

Le début de ce rapport de force a été très animé puisque la Roumanie a débloqué la situation dès la 11ème minute de jeu sur un penalty de Puscas (1-0, 11e s.p.). Quelques minutes plus tard, les Roumains ont fait le break par l'intermédiaire du milieu offensif du Viitorul Constanța Ianis Hagi, qui n'est autre que le fils de l'illustre Gheorghe Hagi, considéré comme le plus grand joueur roumain de tous les temps (2-0, 14e).

En face, la réaction de la ne s'est pas faite attendre après cette entame de match catastrophie. La réduction du score de Vlasic dans la foulée du deuxième but roumain (2-1, 18e) a permis aux Croates de relancer l'espoir. Le score n'a plus bougé jusqu'à la pause.

Au retour des vestiaires, la Croatie a tenté de se livrer pour recoller au score mais ses initiatives ont été trop brouillonnes. Au contraire d'une équipe roumaine plus efficace dans ses temps fort. Peu après l'heure de jeu, Baluta a permis à la Roumanie de passer une dernière demi-heure beaucoup plus tranquille (3-1, 66e). Un quatrième but de Petre en fin de match a scellé le succès des hommes de Radoi (4-1, 90e).

La Roumanie prend donc les commandes de la poule des Bleuets, qui défient l'Angleterre dans le choc du groupe ce mardi soir (21h).