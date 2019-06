Coupe du monde féminine

Euro Espoirs - Le calendrier des Bleuets : Streaming, horaires, programme TV

Où et quand voir les rencontres des Bleuets à l'Euro Espoirs (16 au 30 juin) ? Horaires des matches et programme TV à votre disposition.

L'équipe de Espoirs fait son entrée en lice au Championnat d'Europe, ce mardi, contre l' . Un premier rendez-vous important pour les hommes de Sylvain Ripoll au Stade Dino Manuzzi de Cesena, à 21 heures. Mais sur quelles chaînes, contre quels adversaires et à quelles dates et horaires vont jouer les Bleuets exactement ? C'est ce que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.

Il faut tout d'abord noter que les matches de l’équipe de France Espoirs seront systématiquement diffusés sur les chaînes du groupe beIN SPORTS mais aussi en clair sur W9. Le vendredi 21 juin à 21 heures, au San Marino Stadium de Saint-Marin, la sélection tricolore affrontera la avant de terminer la phase de groupes par un match contre la Roumanie le lundi 24 juin, toujours à 21 heures, au Stade Dino Manuzzi de Cesena.

À l'issue de la phase de poules et en cas de qualification pour le dernier carré, les demi-finales du tournoi sont prévues le jeudi 27 juin à 18h30 et 21 heures. Elles seront co-diffusées également par W9 et beIN SPORTS.

La finale (dimanche 30 juin) aussi sera retransmise par les deux groupes. Rappelons par ailleurs qu'en cas de qualification pour les demi-finales, l'équipe de France Espoirs sera a minima qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.