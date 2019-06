Euro Espoirs, l'Angleterre sort par la petite porte

L'Angleterre et la Croatie sont éliminées de l'Euro Espoirs après un match nul animé (3-3), ce lundi.

Très attendue dans cet Euro Espoirs, l' s'est crashée. La sélection anglaise a terminé cette phases de poules avec un total d'un petit point, tout comme la , qu'elle affrontait ce lundi dans son dernier match. Anglais et Croates échouent ainsi à se qualifier pour les JO de 2020 à Tokyo.

Quelque part, le scénario du jour symbolise bien le cheminement des Anglais dans cet Euro Espoirs, à savoir l'idée que leur destin leur a échappé. Par trois fois, ils ont mené au score, et par trois fois, la Croatie les a rejoint. Nelson sur penalty (11e, s.p.), Maddison (48e) et Kenny (70e) ont trouvé le chemin des filets pour l'Angleterre. Brekalo, auteur d'un doublé (39e, 82e) et Vlasic (62e) ont marqué dans les rangs croates.

Il faut se souvenir que tout a certainement basculé lors de la défaite initiale des Anglais pour leur entrée en lice contre l'équipe de France. Alors qu'ils menaient au score à quelques minutes de la fin, les hommes de Boothroyd ont vu les Bleuets renverser la situation. Un scénario dont ils ne se sont pas remis.

Au vu des résultats récents des équipes de jeunes de l'Angleterre et de la dynamique globale du football de sélection outre-Manche, cette élimination est une grosse contre-performance.