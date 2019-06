Euro Espoirs - Bleuets : Moussa Dembélé, buteur retrouvé

En panne d'efficacité mardi contre l'Angleterre (2-1), Moussa Dembélé a inscrit l'unique but des Espoirs français ce vendredi face aux Croates (1-0).

Il a vite remis les pendules à l'heure. Critiqué après le premier match des Bleuets à l'Euro Espoirs mardi contre l' (2-1), Moussa Dembélé s'est chargé vendredi de donner la victoire à la sélection tricolore face à la (1-0), trouvant la faille d'une tête appuyée sur un centre de Jeff Reine-Adélaïde (8e). Un but d'avant-centre à la suite d'un bon déplacement dans la surface et d'une détente impeccable qui a surpris la défense adverse.

Face aux Anglais, Moussa Dembélé s'était déjà procuré beaucoup d'occasions. Il avait même eu l'opportunité d'inscrire un penalty (25e), mais la réussite n'était pas avec lui et le portier britannique Dean Henderson s'en était donné à cœur joie pour l'empêcher d'inscrire son premier but dans le tournoi.

Il a donc fallu attendre le deuxième rendez-vous pour voir l'attaquant de l'Olympique Lyonnais régler la mire. Un but qui va bel et bien lancer sa compétition même si un proche du joueur nous assurait avant la rencontre que Dembélé était "très tranquille" à l'issue du match contre l'Angleterre.

Un regret : il a eu les occasions pour "breaker"

Sa débauche d'énergie face aux Croates, seul à la pointe de l'attaque, a fait beaucoup de bien à l'équipe. Ses déplacements, loués par Sonny Anderson sur beIN SPORTS le mois dernier, ont également soulagé ses coéquipiers. Il n'a pas non plus rechigné à faire le boulot défensif. Pour preuve, son retour dans les pieds de Borna Sosa à la 40ème alors que le défenseur avait orchestré un contre en direction du camp tricolore.

On pourra toutefois regretter son manque de réalisme en fin de match, car avec un peu plus de réussite Moussa Dembélé aurait pu signer un doublé et ainsi mettre plus tôt l'équipe de Espoirs à l'abris (85e, 89e). Mais son but suffit au bonheur des Bleuets alors que se profile le match pour la première place du groupe lundi contre la Roumanie, victorieuse de ses deux premières sorties. Un match pour la qualification en demies... et pour les JO de 2020 !