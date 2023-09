Euro 2024 : Les prix des tickets sont dévoilés

L’Allemagne accueille l’été prochain le championnat d’Europe des nations 2024. Ce mardi, les prix des places ont été dévoilés.

Triple vainqueur de l’Euro (record), l’Allemagne a été désignée le 27 septembre 2018 à Nyon lors d’une réunion du comité exécutif de l’UEFA pour abriter la 17éme édition du championnat d’Europe des nations. Une première dans l’histoire de l’Allemagne réunifiée après que l’Allemagne de l’ouest l’a organisée en 1988. Les prix des tickets de cette 17éme édition sont désormais connus.

Les prix des tickets de l'Euro 2024

Alors que les qualifications de l’Euro 2024 battent toujours leur plein, l’on connaît désormais les tarifs pour accéder aux 10 stades qui vont accueillir les matchs de l’Euro 2024. Ce mardi, le journaliste Henry Winter, rédacteur en chef du Times Sport, a dévoilé les prix sur X. Les prix sont restés inchangés par rapport à la dernière édition organisée dans 12 pays à travers l’Europe. Ces prix varient entre 30 et 1000 euros. Il y en aura même pour les budgets les plus généreux avec la formule Prestige. Comptez 16 600 euros pour le pack comprenant les deux demi-finales et la finale, vous garantissant ainsi les meilleures places. Les tickets seront en vente en ligne à partir du 3 octobre, jour de la date nationale de l’Allemagne.

Pour l’heure excepté, l’Allemagne aucune autre sélection n’a encore décroché son ticket pour la compétition. La compétition se tiendra du 14 juin au 14 juillet. 10 stades ont été choisis pour abriter les matchs de la compétition.

Les st ades

Au total, 10 villes hôtes et donc 10 stades accueilleront les matchs du Championnat d’Europe