Euro 2024, le message de Deschamps aux Bleus après l’élimination contre l’Espagne

Didier Deschamps s’est adressé à ses joueurs après l’élimination de l’Equipe de France face à l’Espagne, mardi.

L’aventure est terminée pour l’Equipe de France à l’Euro 2024. Les Bleus ont été éliminés de la compétition mardi dernier après leur défaite en demi-finale contre l’Espagne (2-1). Alors que les hommes de Didier Deschamps sont déjà en vacances, TF1 dévoile ce samedi les images du discours du sélectionneur français à l’endroit de ses joueurs après la défaite.

Une élimination logique selon Didier Deschamps

Ce n’est certainement pas l’équipe la plus séduisante de l’Euro. Mais les Bleus ont, grâce à une solidité défensive, atteint le dernier carré de la compétition. Cependant, la défense de l’Equipe de France, qui n’avait pas encore encaissé un but dans le jeu jusque-là, n’a pas été irréprochable face à l’Espagne.

Au moment de dire au revoir à ses joueurs, Didier Deschamps reconnait la supériorité de la Roja. « Les gars, c’est forcément triste. Et décevant c’est normal par rapport à tout ce qu’on avait fait jusqu’avant. Mais il faut être réaliste aussi. Ils ont fait des choses beaucoup mieux que nous », lance le sélectionneur tricolore aux Bleus.

Le message consolateur de Deschamps aux Bleus

Le constat de Didier Deschamps est clair : L’Espagne a été meilleure dans le jeu par rapport à l’Equipe de France. Harangueur, souvent agacé voire énervé, l’ancien coach de l’OM a assisté, impuissant, à la leçon de football donnée par la Roja aux Bleus. Toutefois, celui qui a été confirmé à son poste jusqu’en 2026 par la FFF, n’en veut pas à ses joueurs de s’être fait découvrir.

« En maitrise, peut-être qu’on avait moins de jus. Même si on a poussé jusqu’au bout, ça ne je ne vous le reprocherai jamais, la marche était un peu plus haute aujourd’hui bien évidemment. On avait autre chose en tête », ajoute-t-il avant de conclure par un message fédérateur à l’endroit des Bleus : « Surtout restez unis. Il faut l’accepter, comme je le dis à chaque fois ».