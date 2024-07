Euro 2024 : l'Allemagne part en guerre contre les espions

L'Allemagne et Julian Nagelsmann auraient pris des mesures extrêmes pour éviter que des espions ne volent leurs tactiques.

L'Allemagne a été en grande forme à l'Euro 2024, remportant ses matches de phase de groupe contre l'Écosse et la Hongrie avant d'éliminer facilement le Danemark en huitième de finale. Die Mannschaft prend désormais des mesures extrêmes pour éviter d'être espionnée et de voir ses tactiques dérobées, selon Bild, via le Daily Mail, qui a qualifié l'équipe de "paranoïaque".

Selon le rapport, l'équipe nationale allemande organise ses séances d'entraînement sur le site d'Adidas à Herzogenaurach, en Bavière, et a mis en place deux grandes clôtures recouvertes de bâches noires pour éviter que les séances d'entraînement ne soient vues par des personnes extérieures. Le camp est également bordé par des policiers à cheval pour éviter que les tactiques ne soient entendues.

En outre, le personnel de Naglesmann mettrait de la musique forte sur leurs téléphones pour empêcher les espions d'écouter leurs tactiques.

L'Allemagne a fait de même lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar en imposant des restrictions strictes aux joueurs et à leurs installations d'entraînement pour éviter que leurs tactiques ne soient lues. Cependant, elle s'est effondrée en phase de groupes après une défaite décevante contre le Japon.

Les hommes de Nagelsmann affronteront la très forte équipe nationale espagnole dans ce que les supporters appellent la "pseudo-finale". Les deux équipes s'affronteront le vendredi 5 juillet.