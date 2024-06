Euro 2024, Deschamps répond cash aux anciens Bleus champions d’Europe

Critiqué par les joueurs français sacrés champions d’Europe, Didier Deschamps n’a pas hésité à leur répondre.

Sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps se fout des critiques si cela n’attaque pas sa vie privée. Des joueurs français qui ont été sacrés champions d’Europe avec les Bleus en 1984 et 2000, ont convié le sélectionneur de l’Equipe de France à une séance d’interrogations. S’il a répondu présent, Deschamps confie ne pas prêter attention aux critiques.

"Cela n’a aucune influence sur moi"

En attendant leur entrée en lice à l’Euro 2024, lundi 17 juin contre l’Autriche (21h), Didier Deschamps et ses poulains ont déjà rallié l’Allemagne depuis ce mercredi où ils sont dans le camp de base à Bad Lippspringe. Dans une interview accordée à Le Figaro, parue ce mercredi, le sélectionneur des Bleus a répondu aux questions des anciens joueurs français sacrés champions d’Europe avec l’Equipe de France. A une question de Jean-Marc Ferreri, titré en 1984, DD indique qu’il ne se laisse pas emporté par des critiques absurdes sur son poste de sélectionneur.

Getty Images

« Cela n’a aucune importance pour moi. Encore plus quand je suis en rassemblement ou lors d’une grande compétition, je suis totalement déconnecté avec l’extérieur. Je ne lis pas, je n’écoute pas, évidemment, s’il y a quelque chose de vraiment important, on me tient au courant. Mais tout ce qui est commentaire sur les joueurs, la manière dont joue mon équipe (il souffle), cela me passe au-dessus. Quand je suis hors compétition internationale, dans mon quotidien, je me tiens informé, mais je zappe les débats », a-t-il confié.

"Vous pouvez dire que je suis une pipe"

Alors qu’il ne donne aucun crédit aux critiques sur des critiques relatives sur son poste de sélectionneur, le technicien français n’accepte pas que sa privée soit touchée. Là, il n’a pas de pitié. Il peut aller jusqu’à saisir la justice pour se faire respecter.

« Chacun dit ce qu’il pense, cela fait plusieurs années où cela n’a aucune influence sur moi. Mais quand la limite est dépassée, qu’on m’attaque sur l’humain, sur ma probité, c’est autre chose. Sélectionneur, il n’y a pas de soucis. Vous pouvez dire que je suis une pipe, ce n’est pas un problème. Quand cela dépasse les limites, je fais en sorte d’amener les poursuites en adéquation avec les attaques dont je suis la cible », a ajouté Deschamps.

Getty

A propos d’une question de Luis Fernandez au sujet de la "chatte à Dédé" et sa supposée chance légendaire, le sélectionneur a souri. « Cela ne m’agace pas du tout. Jamais, cela ne m’a agacé. Cela peut être péjoratif, ou résumer mon action et celle de mon staff à seulement de la chance. Je pars du principe, qu’une fois, cela peut arriver avec la chance et le hasard, quand cela se répète, il y a moins de probabilité. Dans la vie de sportif, il y a une part de chance, partout, n’importe quel sport, évidemment ! Après, sur cet animal de compagnie, je prends cela avec dérision et de l’humour, je suis un chambreur aussi, il faut accepter. Je n’ai jamais eu cet animal, plus des chiens dans ma vie. Pourvu qu’elle m’accompagne encore longtemps (rires)… », a-t-il poursuivi.