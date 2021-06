Euro 2020 : Pour Lucas Digne, la France est favorite

Doublure de Lucas Hernandez chez les Bleus depuis la Coupe du monde 2018, le joueur d'Everton a affiché ses ambitions personnelles et collectives.

Préféré à Ferland Mendy ou encore à Théo Hernandez pour accompagner Lucas Hernandez sur le côté gauche de la défense, Lucas Digne est devenu un habitué de la liste des Bleus ces dernières saisons. Grand espoir du football français à son poste, le latéral gauche a connu des aventures mitigées au PSG, à Barcelone et à l'AS Roma mais a explosé et atteint un très bon niveau à Everton. Ses performances chez les Toffees n'ont cessé de convaincre Didier Deschamps de lui faire confiance et avec l'inquiétude autour du genou de Lucas Hernandez, Lucas Digne pourrait avoir un rôle plus important que prévu à jouer lors de cet Euro.

Dans une interview accordée à Le Parisien, Lucas Digne a assumé le fait que l'équipe de France est forcément l'un des favoris de l'Euro 2020 : "Au regard du titre mondial de 2018, il est logique d'avoir ce statut de favori. Mais ce serait une erreur de faire abstraction de la très forte adversité. Plusieurs nations peuvent aller au bout. La France en faite partie, même si on sait que peu d'équipes ont réalisé le doublé Coupe du monde-Euro".

"Il n'y a rien au-dessus de l'équipe de France, j'adhère totalement. Mes premiers souvenirs marquants des Bleus me ramènent à Zidane et à Henry à la Coupe du monde 2006. C'est le graal pour un footballeur d'avoir l'honneur de représenter son pays. Participer à un Mondial ou à un Euro, c'est une chance immense. (...) Au sein du groupe, je suis plus proche de ceux de la génération 1993. Paul Pogba, Kurt Zouma ou Raphaël Varane. On se suit depuis les moins de 16 ans. On n'a aucun secret les uns pour les autres. On a plein de choses en commun et on continue à partager", a ajouté le latéral d'Everton.

"La présence de Benzema est une plus-value pour notre groupe"

Lucas Digne s'est implanté chez les Bleus et aspire à se battre pour une place dans le onze de départ : "J'ai gagné du temps de jeu depuis trois ans. C'est une évidence statistique et c'est une réelle satisfaction. Le sélectionneur m'a accordé sa confiance et je lui ai rendu sur le terrain. Je suis avant tout un compétiteur et j'aspire à l'image des autres internationaux à commencer le plus de matches possible, dans la continuité de ce que je fais en club. Je travaille dur au quotidien tous les aspects de mon jeu afin de me perfectionner. J'arrive dans mes meilleures années. Le plus difficile est de rester constant à un niveau très élevé. C'est ce qu'arrivent à faire les grands joueurs".

"J'ai appris énormément à l'AS Roma comme à Barcelone, notamment sur un plan purement défensif. J'étais plus complet et bien préparé en rejoignant Everton. J'ai su alors vite m'adapter à l'intensité, aux impacts physiques, au fait de jouer vite vers l'avant et de répéter les efforts à haute intensité. J'ai clairement franchi un palier. C'est le championnat qui me convient le mieux. Ancelotti a dit que j'étais l'un des meilleurs à mon poste ? J'y suis forcément réceptif et très sensible. Durant sa très longue carrière de coach, il a dirigé de grands défenseurs. Le coach sait de quoi il parle", a ajouté l'ancien du PSG.

Lucas Digne est heureux du retour de Karim Benzema en Bleu : "À l'image de tous les fans de foot, j'étais ravi du retour de Karim Benzema. Sa présence est une véritable plus-value pour notre groupe. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, il a pris les clés du jeu à Madrid. On a pu s'en apercevoir cette saison. Dans l'esprit de nos adversaires, il incarne une menace supplémentaire. En Angleterre, de nombreux joueurs m'ont parlé de ce retour. Tous ont loué notre puissance offensive, presque "effrayante" à leurs yeux".