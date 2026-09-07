Il est presque impossible d'améliorer les sensations du Barça de Flick en ce début de saison, selon le journaliste du quotidien « Sport » catalan, Ernest Folch, qui estime que la « non-signature » de Julián Álvarez a eu, de façon amusante, un effet positif et a livré la clé de « la trajectoire naturelle que cet effectif exceptionnel aurait dû emprunter ».

Folch a ajouté : « Combien de théories avons-nous tous échafaudées sur celui qui devait être le remplaçant de Lewandowski, combien de fois avons-nous rêvé de signatures impossibles avec Haaland, Kane ou Julián lui-même, et combien d'articles sur la nécessité d'avoir une référence devant... Et voilà que le duo Flick-Deco transforme une fois de plus la nécessité en vertu. »

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Il a poursuivi : « Flick et Deco sont parvenus à la sage conclusion : la seule recette pour compenser l'"échec" de Julián était tout simplement de ne signer personne, ou du moins pas un joueur structurant, sachant que Gabriel Jesus, s'il joue comme véritable attaquant, ne dépassera probablement pas le simple statut d'option de secours. »

Le journaliste a continué : « Rien ne ressemble davantage au Barça de Cruyff d'avant Romário — le Barça des trois premiers titres, qui a également remporté la Ligue des champions — que ce Barça de Flick, qui joue comme lui sans référence fixe devant, avec n'importe quel joueur prêt à occuper le poste de "9" depuis l'arrière, et sans besoin d'occuper l'espace au préalable. »

Il a complété : « On dit ces jours-ci qu'il n'y avait pas besoin d'un numéro neuf, parce que le neuf, c'est Raphinha, mais même cela n'est pas tout à fait exact, car Lamine tient lui aussi le rôle de neuf, tout comme Fermín, et qui sait si Gordon ne finira pas par en faire autant. Le fait est qu'il n'y a pas de neuf tout simplement parce que tout le monde est neuf, ou peut l'être, ou peut tout simplement mettre ses coéquipiers en position de devenir attaquants. »

Folch a enchaîné : « C'est pourquoi les statistiques affichent un chiffre écrasant : après quatre journées de Liga, le Barça compte trois joueurs parmi les cinq premiers au classement des buteurs. Et il ne s'agit pas seulement de chiffres, car le départ de cette troisième saison de Flick est, sans aucun doute, celui offrant le plus de dynamisme, de création d'occasions et de vitesse de jeu. »

Il a conclu : « Retirer un neuf pur comme Lewandowski a été comme retirer un bouchon : l'équipe est dans un état de grâce stupéfiant, à des années-lumière de ses supposés concurrents, et envoie des signaux qu'elle est, cette fois-ci vraiment, à l'aube du saut final vers l'élite européenne, prête à concourir sérieusement pour la Ligue des champions. Julián, cela nous peine de le dire, mais... quelle chance que tu ne sois pas venu ! »

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