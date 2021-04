Etre argentin, la grande faiblesse de Messi ?

Un ancien international uruguayen évoque la star du Barça, Leo Messi.

La légende uruguayenne Diego Lugano, qui a remporté 95 sélections pour son pays, a affirmé que si Lionel Messi était un de ses compatriotes, La Celeste aurait remporté deux Coupes du monde.

Lugano, dont la carrière en club comprenait des séjours à Malaga et à West Brom, est convaincu que la star de Barcelone aurait pu faire la différence pour l'Uruguay à deux reprises.

"Si Messi était uruguayen à cette Coupe du monde 2010, nous l'aurions gagné", a déclaré Lugano à Tea y Deportea. "Et si Messi était uruguayen au Brésil [2014] et qu'ils n'avaient pas expulsé [Luis] Suarez, comme ils l'ont fait, avec cette génération que nous avions, nous l'aurions aussi gagné."

L'Uruguay a terminé quatrième à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, s'inclinant 3-2 contre les Pays-Bas en demi-finale, puis par le même score contre l'Allemagne en éliminatoires pour la troisième place.

En 2014, sans Luis Suarez pour la phase à élimination directe, après son interdiction pour avoir mordu Giorgio Chiellini, ont été éliminés par la Colombie 2-0 en huitièmes de finale.

L'article continue ci-dessous

Leo Messi a lui échoué en finale du Mondial 2014 face à l'Allemagne avec l'Argentine. Et si Messi était d'une autre nationalité, aurait-il remporté le Mondial ?On ne le saura certainement jamais et Diego Lugano non plus d'ailleurs...

Messi aurait pris sa décision

Pour rappel, ESPN affirme que Messi reste au Barça. Le sextuple Ballon d’Or devrait parapher un nouveau bail avec son club de toujours.

La source indique que le club a concocté un bail de trois ans à sa star et que le génie argentin est d’accord sur le principe pour parapher cette prolongation. Si cela se vérifie, il sera donc lié aux Blaugrana jusqu’en 2024.