L'étrange record de Téji Savanier avec Montpellier dans les cinq grands championnats européens

Téji Savanier est le leader d'un drôle de classement dans les cinq grands championnats européens depuis cinq ans.

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après la victoire 1-0 de Montpellier contre Rennes à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1.

Montpellier qui gagne à 10 contre 11, c'est rare

● Montpellier est la deuxième équipe cette saison en Ligue 1 à l'avoir emporté en infériorité numérique tout en étant menée ou à égalité avec son adversaire au moment de son rouge, après Paris face à Strasbourg le 28 décembre 2022 (2-1). C'est la deuxième fois sur les 30 dernières années que le MHSC remporte un match dans ce cas de figure après le 15 octobre 2016 face à Caen (3-2).

● Rennes a perdu 9 matches de Ligue 1 depuis la reprise post-Coupe du Monde (7 victoires, 1 nul), seules 3 équipes font moins bien sur la période (11 revers pour Troyes, 13 pour Ajaccio et Angers).

● Montpellier a remporté 6 de ses 10 matches de Ligue 1 depuis que Michel Der Zakarian est revenu sur le banc du MHSC (2 nuls, 2 défaites), seul Paris fait mieux sur la période (7).

● Rennes possède le 2e plus fort différentiel négatif entre ses points à domicile (36) et à l'extérieur (17) cette saison en Ligue 1 2022-2023 (-19) derrière Lens (-20).

● Rennes a perdu 6 de ses 9 déplacements en Ligue 1 depuis fin décembre dernier (2 victoires, 1 nul), après n'avoir perdu qu'un seul de ses 7 premiers cette saison (2 victoires, 4 nuls).

● Rennes a tenté 16 tirs dans ce match, soit son plus haut total sans marquer en Ligue 1 depuis le 1er match de cette saison contre Lorient le 7 août dernier (21).

Téji Savanier, le roi des… cartons rouges

● Montpellier a récolté 10 cartons rouges cette saison en Ligue 1, plus haut total dans l'élite. Sur les 30 dernières années, il n'y a qu'en 2013/14 (14) que le MHSC en a pris plus sur un même exercice de championnat (Ligue 1 + Ligue 2).

● Téji Savanier a récolté 3 rouges en Ligue 1 2022-2023 (en août dernier contre Auxerre, en février face Troyes et ce dimanche 23 avril contre Rennes), seuls 3 joueurs en ont pris plus sur une même saison sur les 30 dernières années (4 pour Florent Laville en 1996-1997, David Jemmali en 2002-2003 et Yannick Cahuzac en 2016-2017).

● Depuis ses débuts en Ligue 1 lors de la saison 2018-2019, Téji Savanier a récolté 7 cartons rouges, soit au moins 2 de plus que tout autre joueur du Top 5 européen sur la période !

● Stephy Mavididi a marqué son 25e but en Ligue 1, seul Glenn Hoddle en a inscrit davantage parmi les joueurs anglais de l'élite (27). Rennes est l'une des 2 équipes, avec Monaco, contre laquelle l'attaquant de Montpellier a marqué le plus en L1 (3 buts).

● Christopher Jullien a délivré 2 passes décisives avec Montpellier en Ligue 1 cette saison, les 2 à destination de Stephy Mavididi (le 29 janvier dernier face à Auxerre et ce soir).

