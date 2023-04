Les statistiques de Reims – Strasbourg : Habib Diallo, le Lucky Luke de la Ligue 1

Habib Diallo, l'attaquant du RC Strasbourg affole les compteurs mais surtout les chronos depuis le début de la saison !

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après la victoire de Strasbourg à Reims sur le score de 2 buts à 0 lors de la 32e journée de Ligue 1.

Strasbourg enchaîne enfin

● Strasbourg a remporté 2 matches consécutifs en Ligue 1 (3-1 contre Ajaccio, 2-0 à Reims), une première cette saison. Le RCSA a déjà gagné plus en 9 rencontres sous Frédéric Antonetti (4 succès) qu'en 23 matches sous Julien Stephan et Mathieu le Scornet en L1 2022-2023 (3).

● Reims a perdu 3 de ses 5 derniers matches en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul), après être resté invaincu lors de ses 19 précédents (9 succès, 10 nuls). Les Stadistes ont même enchaîné 2 revers dans l'élite pour la première fois depuis septembre 2022 (0-1 à Toulouse, 0-3 contre Monaco).

● Strasbourg a remporté son 3e déplacement en Ligue 1 cette saison (5 nuls, 8 revers), après octobre 2022 (3-2 à Angers) et le 14 janvier dernier (2-1 à Lyon). Il signe même son plus large succès à l'extérieur dans l'élite depuis janvier 2022 (2-0 à Clermont).

● Strasbourg a rendu sa première clean sheet de la saison en Ligue 1 à l'extérieur, la première depuis mai 2022 (1-0 à Brest), mettant fin à une série de 16 rencontres en encaissant au moins un but (34 buts au total).

● Reims a eu 72.9% de la possession du ballon face à Strasbourg, son 2e plus haut pourcentage sur un match de Ligue 1 au XXIe siècle après mars 2016 (74.8% contre Guingamp). De son côté, Strasbourg n'a eu que 27.1% de la possession face à Reims, son plus faible ratio en Ligue 1 depuis avril 2019 (25.8% face au PSG).

● Strasbourg n'a réussi que 53.5% des passes qu'il a tentées face à Reims cet après-midi, plus faible pourcentage pour une équipe sur un match de Ligue 1 depuis Montpellier en octobre 2020 (52.7% contre Monaco). C'est également le pire ratio du RCSA sur un match de L1 depuis qu'Opta récolte cette donnée (2006-2007).

Habib Diallo tire plus vite que son ombre

● Buteur dès la 16e seconde, Habib Diallo a marqué le 3e but le plus rapide en Ligue 1 cette saison, après Kylian Mbappé (8 secondes contre Lille en août 2022) et... lui-même en février dernier (13 secondes contre Montpellier).

● Habib Diallo est le deuxième joueur seulement à marquer 2 buts dès la première minute sur une même saison de Ligue 1 au XXIe siècle, après Jussiê en 2011-2012 avec Bordeaux (2 également).

● Habib Diallo a marqué ses 16e et 17e buts en Ligue 1 cette saison, plus haut total pour un joueur de Strasbourg sur une même saison dans l'élite depuis David Zitelli en 1996-1997 (19). L'attaquant a également atteint le cap des 50 buts en L1 dans sa carrière (en 144 rencontres).

● Habib Diarra est impliqué sur 3 buts lors de ses 2 derniers matches en Ligue 1 (1 but contre Ajaccio, 2 passes décisives contre Reims), après n'avoir été impliqué sur aucune réalisation lors de ses 25 premiers dans l'élite. Il est le plus jeune joueur de Strasbourg (19 ans et 110 jours) à être impliqué sur au moins 2 buts lors d'un même match de L1 depuis qu'Opta analyse la compétition (2006-2007).