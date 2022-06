Eto’o condamné à 22 mois de prison pour fraude fiscale

Samuel Eto'o a été condamné à 22 mois de prison avec sursis en Espagne après avoir plaidé coupable de fraude fiscale.

L'ancien attaquant du FC Barcelone, âgé de 41 ans, a reconnu avoir fraudé le trésor public espagnol à hauteur de 3 872 621 € entre 2006 et 2009, quand il évoluait au sein de la formation catalane.

Eto'o n'a pas déclaré les revenus provenant du transfert de ses droits d'image entre Puma et Barcelone. Au lieu de cela, il a imposé les droits d'image par le biais de deux sociétés distinctes créées en Hongrie et en Espagne, ce qui a limité ses coûts, selon la publication espagnole Sport.

Eto’o blâme son ancien agent

Eto'o a indiqué que c’est son ancien agent Jose Maria Mesalles, lequel a également été condamné à un an de prison avec sursis, qui était entièrement responsable de cette fraude fiscale. Dans une déclaration au tribunal, Eto'o a fait référence à Mesalles comme à une figure paternelle, sans le nommer directement.

"C'est mon père qui a pris soin de l'enfant que j'étais alors", a déclaré Eto'o. "Je vais payer mais j'ai toujours fait ce que mon père me disait de faire".La légende camerounaise a partiellement remboursé l'impôt qu'il doit et a été condamné à payer une amende supplémentaire de 1,7 million d’euros.

Les peines de prison prononcées à l'encontre d'Eto'o et de Mesalles ont toutes deux été suspendues, car aucun des deux hommes n'a déjà fait l'objet de condamnations pénales en Espagne.

Pour rappel, Eto'o était l'un des attaquants les plus doués de sa génération. Il a joué pour le FC Barcelone entre 2004 et 2009, marquant 130 buts en 199 matchs durant cette période.

L'international camerounais a remporté deux fois la Ligue des champions et trois fois la Liga avec Barcelone avant de partir pour l'Inter Milan en 2009. Au total, il a marqué 371 buts en 764 apparitions en club au cours de sa carrière, ainsi que 56 buts en 118 sélections internationales, et a été élu joueur africain de l'année en 2004 et 2005. Aujourd’hui, il occupe la fonction du président de la fédération camerounaise de football.