Etienne Vaessen : « On me présente comme un adversaire de l'Ajax, mais… »

Dans le podcast « D’n Hoefcast », Etienne Vaessen a livré un récit détaillé de la fin de match mouvementée entre le FC Groningen et l’Ajax (2-2) en mai dernier. Ce partage, auquel il a grandement contribué, a coûté le titre aux Amstellodamois.

« À un moment, il est devenu clair que nous pouvions aider le PSV », explique Vaessen. « J’avais accordé une interview à RTV Noord ; le journaliste m’a demandé trois fois : “Quel club souhaites-tu voir champion ?” Je ne voulais rien lâcher, mais au bout de la troisième fois, j’ai dit : “Alors, que ce soit le PSV, je suis brabançon après tout.” »

Le gardien de Groningen reconnaît que cette déclaration l’avait mis sous pression avant même le coup d’envoi. « À un moment, le score était de 2-1 et il y a eu ce coup franc. J’ai alors réfléchi dix secondes : fallait-il créer un peu de confusion ou me positionner au milieu ? »

« J’ai alors chargé Wijndal pour créer du chaos, explique Vaessen. Une mêlée a suivi, ils étaient sonnés. J’ai récolté un jaune synonyme de suspension (cinquième avertissement, ndlr) puis j’ai échangé quelques mots avec Henderson. »

« Je lui ai dit : “Celui-là va rentrer, tu vas voir.” Il m’a traité de clown, et j’ai répondu : “Oui, c’est vrai.” Le ballon est rentré, une vague d’émotions a déferlé, et, après le coup de sifflet final, la situation a dégénéré. »

Vaessen analyse aujourd’hui cet épisode avec du recul : « Je comprends la réaction des Ajacides, car j’étais intenable durant ce match. Ils sont venus régler leurs comptes. Je ne recule devant personne : Klaassen a tenté de me toucher avec ses genoux, Brobbey m’a agrippé… »

« J’ai rétorqué : “Vous n’êtes pas encore champions, ce sera le PSV la semaine prochaine.” Je les comprends parfaitement, j’aurais agi de la même façon. Ensuite, un assistant est intervenu, m’a saisie, et la situation a empiré. Je ne cherche pas d’excuses. Mais aujourd’hui, on me présente comme un anti-Ajax… On les a affrontés à Volendam il y a peu, on aurait dit que j’avais ruiné leur club. »