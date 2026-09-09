Ethan Mbappé, joueur de Lille, a présenté ses excuses après son expulsion lors de la défaite de son équipe face au Real Betis espagnol (3-2), hier soir mardi, lors de la première journée de la Ligue des champions, à travers un message publié sur son compte Instagram.

Mbappé avait délivré une passe décisive pour Lille durant le match, mais après que son équipe eut encaissé le troisième but, le joueur âgé de 19 ans s'est emporté juste avant la reprise du jeu et a asséné un coup de coude au visage de l'un des joueurs des visiteurs, ce qui a poussé l'arbitre à lui brandir un carton rouge direct.

À lire aussi

Mourinho : je ne dois rien au Real Madrid, il n'atteignait pas les demi-finales avant moi

Les choix de « L'Équipe » : Messi mène l'équipe historique de la Ligue des champions et Cristiano en est exclu

Mbappé a écrit, dans un message via la fonction « story » : « Je voudrais présenter mes excuses à mes coéquipiers, au staff technique et aux supporters pour ce geste inacceptable. La défaite est entièrement de ma faute et j'en assume la responsabilité. J'ai laissé mes coéquipiers dans une situation difficile dans la plus grande des compétitions. Désolé. »

Lille avait terminé la première période en tête, avant de s'effondrer au début de la seconde, encaissant deux buts en moins de dix minutes, puis l'épisode de l'expulsion d'Ethan est venu compliquer encore davantage les choses.

Cette défaite s'inscrit dans la continuité du modeste bilan de Lille lors de la journée inaugurale de la Ligue des champions, le club n'ayant jamais remporté son premier match dans la compétition, se contentant de trois nuls pour six défaites, selon le journal français « L'Équipe ».

Le match a également été le théâtre du premier carton rouge de la carrière d'Ethan Mbappé, en plus de faire de lui le premier joueur à recevoir une expulsion directe dans l'histoire de Lille en Ligue des champions.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora ».