Et si Varane avait des envies d'ailleurs ?

Raphaël Varane n'aurait pas encore eu d'offre pour prolonger au Real. Un départ serait possible.

Sous contrat au jusqu'en juin 2022, Raphaël Varane prévoit de rester au Bernabéu où il a tout gagné et où il a passé les huit dernières années.

Le club ne considère pas l'argent comme le facteur de motivation dans les discussions contractuelles. Varane pourrait cependant vouloir sortir de sa zone de confort et tenter sa chance dans une ligue différente et dans une aventure différente selon AS.

Varane ne voulait pas partir l'été dernier en raison de la fin de saison catastrophique de Madrid. Il ne voulait pas quitter le Real dans un moment aussi difficile et il a contribué au retour de Zinedine Zidane. Mais un départ dans le futur ne serait pas à exclure.