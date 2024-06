Et si Neymar retrouvait Messi ?

Neymar a alimenté les spéculations sur d'éventuelles retrouvailles avec Lionel Messi à l'Inter Miami

Le Brésilien a révélé que les deux hommes « se parlent encore beaucoup ».

Les superstars sud-américaines du Brésil et de l'Argentine ont déjà joué ensemble à Barcelone et au Paris Saint-Germain. Ils ont remporté ensemble la Liga, la Ligue 1 et la Ligue des champions, mais ils évoluent désormais dans des pays différents.

L'article continue ci-dessous

Tous deux ont rompu leurs liens avec le PSG à l'été 2023, Messi ayant décidé de poursuivre le rêve américain en MLS et Neymar ayant suivi Cristiano Ronaldo au Moyen-Orient et chez les champions de la Pro League saoudienne, Al-Hilal, où il n'a pratiquement pas figuré en raison d'une grave blessure aux ligaments du genou.

Il a été question de réunir Neymar et Messi aux États-Unis, alors que d'autres anciennes stars du Barca, Luis Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba, se trouvent déjà en Floride. L'international brésilien a confié à Band Sports sa relation avec Messi : « Nous sommes loin, mais nous nous parlons, nous parlons beaucoup. Hier encore, il m'a envoyé un message, mais nous sommes heureux, nous sommes heureux l'un pour l'autre. Pour le titre, il m'a envoyé un message quand nous avons gagné ici aussi. J'ai parlé avec lui, c'est un type formidable, c'est un grand miroir pour moi, c'est une grande idole. En plus d'être une idole, c'est un ami que j'ai et nous parlons beaucoup.