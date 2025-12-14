Et si Neymar ne prolongeait pas à Santos ?

Le joueur de 33 ans attendra la fin de l'intervention chirurgicale avant de signer son nouveau contrat. L'opération devrait avoir lieu avant Noël. Neymar a joué malgré la douleur pour permettre à Santos de se maintenir en Serie A, le championnat brésilien, mais il subira l'opération afin de préserver ses chances de participer à la Coupe du Monde.

Neymar devrait prolonger son contrat avec Santos, qu'il a rejoint en janvier après près de 12 ans d'absence du club où il a débuté sa brillante carrière. Son contrat actuel expire le 31 décembre prochain et, en l'état actuel des choses, il sera libre de partir si aucun accord n'est trouvé pour une prolongation.

Selon le journaliste Lucas Musetti, cité par Planeta do Futebol (Brésil), la prolongation de contrat de Neymar devait initialement être finalisée cette semaine. Cependant, l'opération chirurgicale prévue de Neymar a ralenti le processus sur les conseils de son père et agent, Neymar Sr.

Ce dernier aurait déclaré qu'« il n'y a pas lieu de se précipiter » et suggéré d'attendre l'opération, une décision approuvée par le club. La signature de la prolongation est toujours attendue et devrait être conclue jusqu'à mi-2026.

Ce type de délai serait la stratégie habituelle des deux Neymar, qui cherchent à ne pas dévaloriser le joueur et à ne pas laisser croire que Santos est la seule option. Le club se dit néanmoins « très confiant » quant à la signature du contrat et a récemment confirmé que des négociations étaient en cours.

Le nouveau contrat de Neymar pourrait être signé si l'opération est un succès.

Le journaliste de Santos, Musetti, a déclaré sur sa chaîne YouTube : « Je tiens à vous informer qu'il est préférable de faire preuve de patience concernant la prolongation du contrat de Neymar. Santos espérait une résolution cette semaine, mais ce ne sera pas le cas.

Santos attendra l'opération de Neymar. Ce dernier est actuellement en vacances aux États-Unis ; il est allé de Miami à New York et rentrera la semaine prochaine, date à laquelle il devrait se faire opérer. L'opération aura lieu avant Noël, peut-être même dans les prochains jours. »

Santos souhaitait déjà renouveler le contrat, mais le père de Neymar lui a conseillé de ne pas se précipiter et d'attendre l'opération. Santos a accepté cette proposition, d'autant plus qu'il est préférable d'attendre le succès de l'intervention. L'opération devrait être très simple, une arthroscopie vidéo pour corriger le problème, mais que se passerait-il si la plaie s'ouvrait et qu'il y avait un problème plus grave que prévu ? Ce qui nécessiterait un mois de convalescence. Comment renouveler un contrat avant l'opération ?

Santos a donc décidé d'attendre, convaincu que c'est la meilleure solution, et ne renouvellera pas le contrat cette semaine. Le renouvellement interviendra uniquement après l'opération du ménisque de Neymar. L'accord prévoit une prolongation jusqu'au milieu de l'année, mais il faudra être patient.

Il faut également comprendre que ce délai est « naturel », c'est la méthode habituelle du père de Neymar. Cela s'est déjà produit à deux reprises. Lors de sa première arrivée, Neymar n'a signé son contrat que le jour de sa présentation.