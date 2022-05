Et si Newcastle ne pouvait pas recruter ?

Un consortium soutenu par l'Arabie saoudite a racheté le club en octobre et a dépensé 94 millions de livres pour cinq joueurs lors de la fenêtre de transfert de janvier.

En avril, Sportsmail a rapporté que le budget de Newcastle devrait être de l'ordre de 60 à 80 millions de livres.

"Il y a un élément de vérité dans cela [parler de budget réduit]", a déclaré Howe.

"Avec le fair-play financier, nous avons des contraintes et nous devons travailler dans le cadre de certaines choses, donc nous ne pouvons pas simplement sortir et dépenser de l'argent sur des joueurs comme certaines équipes auraient pu le faire dans le passé et changer totalement leur équipe en une seule fenêtre de transfert.

"Ce n'est pas une option pour nous. Plus vous dépensez d'argent dans une fenêtre, plus cela a un impact sur votre capacité à dépenser dans les fenêtres suivantes.

"Les règles sont là pour régir le jeu correctement et nous devons les suivre, donc cela a un impact sur ce que nous pouvons faire cet été.

L'article continue ci-dessous

"Mais cela ne signifie pas que nous sommes totalement sans ambition. Nous voulons essayer de faire venir les bons joueurs, ceux qui sont fiers de porter le maillot et qui peuvent faire la différence.

"Nous sommes bien conscients que nous devons changer l'effectif et que nous devons apporter des améliorations, mais l'équilibre sera difficile à trouver."