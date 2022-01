Et si Mourinho revenait en Premier League ?

Everton est à la recherche d'un nouveau manager et plusieurs grands noms ont déjà été associés au club. En plus de Roberto Martinez, Wayne Rooney, Frank Lampard et Graham Potter, les Toffees songeraient maintenant à José Mourinho.

Mourinho à Everton ?

L'entraîneur portugais est actuellement en charge de la Roma, il serait donc difficile de l'arracher à son employeur actuel.

Cependant, Sky Sports rapporte que les dirigeants d'Everton étudient la possibilité de faire revenir Mourinho en Premier League, après ses passages à Chelsea, Manchester United et Tottenham.

La nouvelle a été annoncée sur Sky Sports par l'expert en transferts Kaveh Solhekol mardi après-midi.

"Vous pouvez comprendre pourquoi certaines personnes à Everton seraient attirées par la nomination de quelqu'un comme José Mourinho", a-t-il expliqué.

"Je ne suis pas sûr que tout le monde à Everton, les gens qui gèrent le club au quotidien, voudraient un manager comme José Mourinho, mais ensuite il pourrait éventuellement y avoir d'autres personnes, par exemple le propriétaire, qui voudraient un grand nom comme José Mourinho."