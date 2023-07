Et si le Real Madrid passait encore pour un idiot à cause de Mbappé ?

Le Real Madrid a déjà été trahi par Mbappé par le passé et cela risque de se reproduire.

Le Real Madrid a connu une très bonne période de transferts jusqu'à présent, malgré la perte de joueurs importants de l'équipe première tels que Karim Benzema et Marco Asensio. Fran Garcia, Brahim Diaz, Jude Bellingham, Joselu Mato et Arda Guler ont tous été ajoutés à l'équipe de Carlo Ancelotti, et d'autres ajouts pourraient suivre.

Benzema n'a pas encore été remplacé par Florentino Perez et, bien que cela semble peu probable à ce stade, un nouveau numéro neuf amènerait certainement les gens à réclamer des offres de paris afin de soutenir le Real Madrid pour qu'il remporte des succès la saison prochaine, y compris en LaLiga et en Ligue des champions.

Ce serait particulièrement le cas si c'était Kylian Mbappé que les Blancos signaient. Le joueur de 24 ans est fortement lié à un transfert vers la capitale espagnole depuis plusieurs années maintenant, mais il semble qu'il y ait une réelle conviction qu'il va finalement passer à l'action bientôt.

Le joueur a rejeté le Real Madrid l'année dernière afin de signer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Il s'agissait d'un contrat de deux ans, qui expire l'été prochain, et l'international français a récemment déclaré qu'il n'avait pas l'intention de le renouveler.

Il serait donc libre de rejoindre n'importe quel club l'été prochain en tant qu'agent libre, et le Real Madrid serait certainement le favori pour obtenir sa signature. Cependant, étant donné que le PSG ne veut pas laisser partir Mbappé gratuitement, un transfert pourrait être avancé à cet été, bien qu'une énorme indemnité de transfert soit probablement nécessaire.

Quoi qu'il en soit, un transfert au Real Madrid dans les 12 prochains mois semble très probable pour Mbappé. Cependant, un rapport récent a suggéré que le PSG pourrait être en mesure de persuader le Français de signer un nouveau contrat cet été, à condition qu'il soit autorisé à partir en 2024, mais contre une indemnité de transfert, plutôt qu'en tant qu'agent libre.

Alors que le Real Madrid n'aura probablement aucun problème à payer une indemnité de transfert pour l'attaquant, cette situation donnerait certainement à Perez et à ses coéquipiers un sentiment de déjà-vu. Le PSG pourrait alors très facilement décider de ne pas vendre l'été prochain, ce qui ramènerait les Blancos à la case départ.

Si cela semble être une possibilité, la meilleure chose à faire pour le Real Madrid serait de signer Mbappe cet été. Ils auront certainement des doutes quant à son engagement l'année prochaine, ce qui 2022 est très frais dans leur esprit.