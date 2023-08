Et si Harry Kane restait ?

Harry Kane serait toujours "enclin" à rester à Tottenham malgré la percée du Bayern Munich dans les négociations pour le recruter.

Selon Sky Sports, l'international anglais n'est pas certain d'être transféré en Allemagne et reste ouvert à l'idée de rester à Tottenham une saison de plus. Il est dans la dernière année de son contrat avec le club londonien et a déjà refusé de prolonger son contrat, ce qui signifie qu'il sera libre l'été prochain.

En vertu de son statut de joueur libre, Kane aura beaucoup plus d'options à sa disposition l'été prochain. Bien qu'il ait été question d'un accord avec le Bayern au début de la période des transferts, l'attaquant pourrait maintenant hésiter à aller jusqu'au bout de sa démarche.

Manchester United est un admirateur de longue date de l'attaquant, mais l'évaluation de 100 millions d'euros de Tottenham a été une pierre d'achoppement majeure et ils ont dû se concentrer sur d'autres cibles, signant finalement Rasmus Hojlund de l'Atalanta pour 72 millions de livres sterling.

Entre-temps, le Bayern s'est acharné sur Kane et, après avoir rejeté de nombreuses offres, il a finalement convaincu Tottenham de le vendre pour un montant de plus de 100 millions d'euros, avec des compléments de prix. Ils sont même prêts à établir un contrat de cinq ans pour le joueur de 30 ans, ce qui lui permettrait de rester à l'Allianz Arena jusqu'en 2028.