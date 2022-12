Et si Cristiano Ronaldo restait au Qatar ?

Cristiano Ronaldo décidera bientôt de son avenir après l'élimination du Portugal de la Coupe du monde 2022.

Libéré par Manchester United en novembre après une spectaculaire interview non sollicitée, Ronaldo se retrouve agent libre.

On a peu parlé d'un éventuel transfert vers l'un des grands clubs européens, bien qu'il ait été question qu'Arsenal ou Chelsea s'intéressent à lui, mais des offres plus réalistes proviennent de lieux plus exotiques.

Un éventuel transfert en MLS pourrait être envisagé, mais le Moyen-Orient offre ce qui semble être une perspective plus réaliste pour Ronaldo à l'heure actuelle.

Al-Nassr semble être en tête de liste pour la signature de l'homme de 37 ans après lui avoir offert un gros contrat, bien que le rival de la Saudi Pro League, Al-Hilal, soit également intéressé par la star.

Mais une troisième option est apparue, selon le journal portugais Record.

Ronaldo a été évoqué pour un transfert en Arabie Saoudite

Le club qatari d'Al-Sadd s'est mis sur les rangs pour Ronaldo, rapporte le journal.

Comme les offres de l'Arabie saoudite, l'ancienne star du Real Madrid et de la Juventus serait richement récompensée en termes de contrat, bien que sur le plan sportif, elles soient peut-être moins attrayantes car elles sont neuvièmes de la Qatar Stars League.