Et maintenant, tout le monde s'incline devant Ronaldo

La star portugaise Bernardo Silva estime que Cristiano Ronaldo a prouvé qu'il pouvait encore jouer au plus haut niveau.

Le milieu de terrain de Manchester City s'est exprimé au sujet de son collègue international après la victoire spectaculaire 3-2 des Portugais sur le Ghana lors de la Coupe du monde jeudi.

Ronaldo a gagné et marqué un penalty pour donner l'avantage à son équipe en seconde période de la compétition, après avoir été libéré par Manchester United plus tôt dans la semaine.

Après le match, Silva a déclaré : "Nous sommes heureux de savoir que nous pouvons encore compter sur Cristiano - pas seulement le but, mais il a beaucoup travaillé pour l'équipe. Ce qu'il fait maintenant est sa décision et la décision de celui qui lui offre un contrat.

"Je pense qu'il peut encore jouer au plus haut niveau. Cela dépend de ce que veut Ronaldo. Je ne sais pas ce qu'il veut dans la vie. Il doit parler avec sa famille et décider lui-même, non ?

"Je soutiens sa décision, car c'est sa décision. C'est mon coéquipier au Portugal, s'il est heureux, nous sommes heureux. Il a été très bien, il a été génial."

Le discours a donc changé sur Cr7, qui ne comptait aucun soutien ces derniers jours...