Et le joueur avec le plus de valeur au monde est...

Jude Bellingham a connu un début de carrière incroyable au Real Madrid.

Bien qu'il n'ait pas marqué lors de ses deux derniers matches, il a tout de même inscrit 17 buts en 22 apparitions cette saison, un record tout à fait incroyable pour le milieu de terrain de 20 ans recruté l'été dernier en provenance du Borussia Dortmund.

Bellingham a rejoint les Blancos pour une somme estimée à 103 millions d'euros, mais il a déjà dépassé ce montant. Une étude récente de l'observatoire du football CIES (comme le rapporte MD) a révélé que l'Anglais vaut désormais 267,5 millions d'euros, ce qui fait de lui le joueur le plus précieux du football mondial à l'heure actuelle.

Son ancien coéquipier à Dortmund, Erling Haaland, occupe la deuxième place de cette liste : la superstar de Manchester City est évaluée à 251,2 millions d'euros. Le Real Madrid possède trois des quatre joueurs les mieux valorisés, Vinicius Junior et Rodrygo étant respectivement troisième et quatrième avec 250,3 millions d'euros et 247,9 millions d'euros.

Le Barcelonais Gavi est le joueur espagnol le mieux valorisé (175,4 millions d'euros), devant son coéquipier Pedri (125,2 millions d'euros).

Florentino Perez ne manquera pas de se réjouir de ces chiffres. Cela montre que le Real Madrid est en train de construire une super équipe, avec des joueurs qui sont plus que capables d'être au sommet de leur art pour les 10 prochaines années.