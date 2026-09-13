Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a dévoilé la composition de son équipe pour le derby de Manchester, face à Manchester City, ce dimanche soir, sur la pelouse d'Old Trafford, dans le cadre de la quatrième journée de Premier League anglaise.

Bruno Fernandes mène la composition de Manchester United, tandis que Matheus Cunha évolue au poste d'avant-centre, épaulé par le duo Bryan Mbeumo et Marcus Rashford.

La composition de Manchester United se présente comme suit :

Gardien : Lammens.

Défense : Dalot, Maguire, Martínez, Dorgu.

Milieu de terrain : Tielemans, Mainoo, Bruno Fernandes.

Attaque : Mbeumo, Rashford, Cunha.

De l'autre côté, Erling Haaland se prépare à mener l'attaque de Manchester City avec l'appui du trio Rayan Cherki, Antoine Semenyo et Phil Foden, tandis que le Marocain Ayoub Bouaddi prend place sur le banc des remplaçants.

La composition de City, dirigée par l'entraîneur Enzo Maresca, est la suivante :

Gardien : Donnarumma.

Défense : Nunes, Diaz, Guéhi, Gvardiol.

Milieu de terrain : Anderson, Enzo Fernández, Rayan Cherki.

Attaque : Semenyo, Foden, Haaland.

Manchester City compte 9 points et occupe la deuxième place, derrière Arsenal, leader avec un parcours parfait (12 points), tandis que Manchester United totalise 4 points à la treizième place.

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