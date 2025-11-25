Estevao meilleur que Yamal ? La comparaison douteuse

Il a toutefois mis en garde contre toute comparaison avant le choc de Ligue des Champions entre les deux géants européens. Bien que son temps de jeu soit géré avec soin et qu'il ne soit pas encore titulaire indiscutable, Estevao a réalisé des débuts impressionnants à Stamford Bridge, avec déjà cinq passes décisives à son actif.

La première saison de rêve d'Estevao en Angleterre

À seulement 18 ans, Estevao est déjà devenu un élément précieux de l'équipe première de Maresca, participant régulièrement aux matchs des Blues. Pour sa première saison à Stamford Bridge, il a disputé 16 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant quatre buts et délivrant une passe décisive.

Le mois dernier, Maresca a fait l'éloge du jeune ailier, déclarant : « C'est passionnant de le voir jouer. Ce qui est bien avec Estevao, c'est que parfois, avec les jeunes joueurs, on s'inquiète, car après un bon match, ils se croient déjà au sommet. Estevao joue bien, mais il est poli, humble et désireux d'apprendre. Je pense que sa famille fait aussi un travail formidable, donc nous sommes très contents, non seulement de ses performances, mais aussi parce que c'est un garçon adorable. En Premier League, il a besoin d'un peu plus de temps. Je pense qu'il est plutôt un ailier, mais il finira par jouer dans l'axe, dans les espaces entre les joueurs. Personnellement, je le trouve fantastique, car c'est un joueur exceptionnel, mais en même temps, il ne faut pas s'inquiéter. Il va jouer un ou deux matchs, marquer, et il se prendra déjà pour un grand joueur. »

S'adressant aux journalistes avant le prochain match de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, champion d'Espagne, Maresca a déclaré : « Estevao joue déjà à un très haut niveau, comme en témoignent ses performances avec le Brésil. Bien sûr, il est très jeune et il peut encore progresser, mais nous sommes très contents de lui. Pour moi, c'est un peu la même chose qu'à propos de Pedri : c'est un plaisir pour les amateurs de football de voir des joueurs comme Estevao, Lamine Yamal et Pedri – c'est la beauté du football. Nous sommes ravis qu'Estevao soit avec nous et je suis certain qu'il réussira. »

L'entraîneur des Blues a ajouté : « Il va devenir un joueur important pour ce club, cela ne fait aucun doute. Le plus important pour Estevao, c'est qu'il prenne du plaisir, qu'il soit heureux et qu'il ne cherche pas à être meilleur que tel ou tel joueur, mais qu'il se concentre sur lui-même et qu'il s'efforce de progresser jour après jour, de travailler dur et de s'améliorer. Il deviendra sans aucun doute un joueur clé de ce club. »