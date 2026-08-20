Où voir les prochains matchs de l'ESTAC Troyes ? Chaînes TV, streaming et calendrier complet

Molotov
Regardez l'intégralité des 306 matchs de Ligue 1, ainsi que la Ligue 3, des magazines et des documentaires sur deux écrans en simultané grâce à Ligue 1+, disponible sur Molotov.
Les offres Molotov + Ligue 1+ permettent aux abonnés de suivre le football de Ligue 1 et de Ligue 3, ainsi que plus de 40 chaînes gratuites de la TNT (notamment TF1, France 2, France 3 et M6), en direct et à la demande, en Full HD et 4K sur deux écrans en simultané.
Canal+
Regardez l'intégralité des matchs de Ligue des champions, de Ligue Europa et de Ligue Conférence, ainsi que tous les matchs de Premier League, le rugby avec le Top 14 et la Pro D2, et la Formule 1, le MotoGP et le WRC sur Canal+.
L'offre Canal+ Sport met à disposition des téléspectateurs les chaînes Canal+ Sport, Canal+ Foot, Canal+ Live, Canal+ Sport 360 et Golf+, ainsi que les chaînes beIN Sports et Eurosport sur deux écrans en simultané.
beIN Sports diffuse la Coupe de France, la Ligue 2, la Coupe d'Afrique des Nations, la Bundesliga, la Süper Lig et la Liga Portugal, mais aussi le basket NBA, la Champions Cup et le Challenge Cup en rugby, ainsi que le tournoi de tennis de Wimbledon ; Eurosport détient quant à elle les droits de l'Open d'Australie, de l'US Open et des Masters 1000 ATP.
DAZN
Regardez l'intégralité des 306 matchs de Ligue 1, ainsi que la Ligue 3, des magazines et des documentaires sur deux écrans en simultané grâce à Ligue 1+, disponible sur DAZN.
Les offres DAZN + Ligue 1+ permettent aux abonnés de suivre le football de Ligue 1 et de Ligue 3, en plus de l'ensemble du catalogue DAZN (qui inclut la LaLiga, la Serie A, l'Eredivisie et la Pro League, le basket-ball avec la LNB Élite et l'EuroBasket, ainsi que la boxe professionnelle), en Full HD sur deux écrans en simultané.
Molotov
Regardez l'intégralité des 306 matchs de Ligue 1, ainsi que la Ligue 3, des magazines et des documentaires sur deux écrans en simultané grâce à Ligue 1+, disponible sur Molotov.
Les offres Molotov + Ligue 1+ permettent aux abonnés de suivre le football de Ligue 1 et de Ligue 3, ainsi que plus de 40 chaînes gratuites de la TNT (notamment TF1, France 2, France 3 et M6), en direct et à la demande, en Full HD et 4K sur deux écrans en simultané.
Canal+
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L'offre Canal+ Sport met à disposition des téléspectateurs les chaînes Canal+ Sport, Canal+ Foot, Canal+ Live, Canal+ Sport 360 et Golf+, ainsi que les chaînes beIN Sports et Eurosport sur deux écrans en simultané.
beIN Sports diffuse la Coupe de France, la Ligue 2, la Coupe d'Afrique des Nations, la Bundesliga, la Süper Lig et la Liga Portugal, mais aussi le basket NBA, la Champions Cup et le Challenge Cup en rugby, ainsi que le tournoi de tennis de Wimbledon ; Eurosport détient quant à elle les droits de l'Open d'Australie, de l'US Open et des Masters 1000 ATP.
DAZN
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Les offres DAZN + Ligue 1+ permettent aux abonnés de suivre le football de Ligue 1 et de Ligue 3, en plus de l'ensemble du catalogue DAZN (qui inclut la LaLiga, la Serie A, l'Eredivisie et la Pro League, le basket-ball avec la LNB Élite et l'EuroBasket, ainsi que la boxe professionnelle), en Full HD sur deux écrans en simultané.
Molotov
Regardez l'intégralité des 306 matchs de Ligue 1, ainsi que la Ligue 3, des magazines et des documentaires sur deux écrans en simultané grâce à Ligue 1+, disponible sur Molotov.
Les offres Molotov + Ligue 1+ permettent aux abonnés de suivre le football de Ligue 1 et de Ligue 3, ainsi que plus de 40 chaînes gratuites de la TNT (notamment TF1, France 2, France 3 et M6), en direct et à la demande, en Full HD et 4K sur deux écrans en simultané.
Pour le supporter moyen (en France ou à l'étranger), la question pratique devient alors : où regarder les matchs ? Que ce soit à la télé traditionnelle ou via des plateformes de streaming, les modalités de diffusion varient selon la compétition et le territoire.
Diffusion de l'ESTAC Troyes en France : télévision & streaming
En France, les droits de diffusion du football connaissent une reconfiguration majeure. Pour la Ligue 1, dès le début de la saison 2025-2026, la LFP (Ligue de Football Professionnel) a lancé sa propre plateforme, Ligue 1+, afin de diffuser directement les rencontres, en direct comme en replay. Cette plateforme OTT/streaming centralise l'intégralité des matchs de Ligue 1, ce qui implique que les téléspectateurs doivent se connecter via Ligue 1+ pour suivre les rencontres. Ce nouveau média est également distribué par d'autres acteurs, tels que DAZN, Molotov et Amazon Prime Video.
S'agissant de la Coupe de France, beIN Sports détient les droits payants et diffuse l'ensemble des rencontres de la compétition à partir des 32ᵉˢ de finale et jusqu'à la finale. beIN Sports est proposé par divers distributeurs en France, dont Canal+. Les droits de diffusion en clair (TV gratuite) font quant à eux encore l'objet de négociations.
Compétition
Diffuseur
Ligue 1
Coupe de France
beIN Sports (disponible sur Canal+ et d'autres)
Diffusion à l'étranger : comment suivre l'ESTAC Troyes hors de France
Pour les supporters de l'ESTAC Troyes à l’étranger, les options de visionnage varient considérablement selon les pays. En ce qui concerne la Ligue 1 à l'international, selon le pays, la diffusion est assurée soit directement par le service de streaming Ligue 1+ (comme c'est le cas en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni), soit par des plateformes telles que DAZN (notamment en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, au Japon, au Luxembourg et en Suisse), soit par des services locaux de streaming sportif via des sous-licences ou des licences nationales.
À noter que dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), beIN Sports détient les droits de diffusion en direct de la Ligue 1, de la Coupe de France, de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence. Pour suivre les matchs en streaming, il est possible d'utiliser beIN Sports Connect ou l'application TOD, sous réserve d'utiliser un VPN.
Comment regarder de n'importe où avec un VPN
Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, comme NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors de la diffusion. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.