Le Serbe Novak Djokovic a fait ses adieux au Masters 1000 de Cincinnati dès son entrée en lice, après sa défaite face à Tiago Terrante, lors d'un match qui a de nouveau révélé les difficultés du numéro serbe dans les rencontres physiquement exigeantes et soulevé des interrogations quant à sa préparation avant le début de l'US Open.

Djokovic a entamé la confrontation avec force et imposé sa domination grâce à ses coups caractéristiques, avant que son état physique ne se dégrade nettement dès le début du deuxième set, permettant à Terrante de prendre l'initiative et d'exploiter les difficultés de son adversaire, qui a eu besoin de l'intervention du staff médical après un jeu ayant duré 16 minutes.

Après cette période de soins, Djokovic n'a pas réussi à remporter le moindre point à son retour sur le court durant le reste du deuxième set, perdant ainsi la rencontre et disant adieu à un tournoi où il n'avait plus connu la défaite depuis 2019, ayant été sacré lors des deux dernières éditions auxquelles il avait participé.

Djokovic a attribué la baisse de son niveau à un problème de santé dont il souffre depuis des années, affirmant que ses effets se démultiplient dans des conditions de forte chaleur et d'humidité, conditions qu'il a précisément rencontrées lors de son match face à Terrante.

Le joueur serbe a déclaré après la rencontre que le problème ne tenait pas uniquement aux conditions climatiques, soulignant que la pression psychologique et la nervosité liées à ce genre de matchs aggravent encore la situation, avant de laisser entendre qu'il pourrait ne pas revenir participer à Cincinnati à l'avenir, précisant qu'il espérait revenir, mais que cela semblait actuellement peu probable.

Cette défaite accroît les interrogations quant à l'état de forme de Djokovic avant l'US Open, puisqu'il arrivera au dernier des quatre tournois du Grand Chelem de la saison sans avoir disputé le moindre match officiel sur dur au préalable, une situation semblable à celle qu'il avait connue avant ses participations à Roland-Garros et à Wimbledon.