Le jeune attaquant Carlos Espí a vécu 48 heures irréelles : en seulement deux jours, il est passé du statut de joueur sur le point de rejoindre la Premier League anglaise à celui de nouvelle recrue du Real Madrid, disputant ses premières minutes sous la direction de l'entraîneur José Mourinho, avant de s'exprimer devant les médias à l'issue du match amical face à la Fiorentina.

Selon le journal espagnol Marca, Espí a commenté sa semaine folle marquée par sa signature au Real et ses premières apparitions en quelques jours, déclarant : « Je me sens comme l'homme le plus heureux du monde, ce furent trois jours inexplicables et je suis extrêmement heureux. »

Sur la manière dont il a vécu ces derniers instants, Espí a confié : « Je n'ai même pas passé 72 heures à Madrid, je me suis entraîné avec mes coéquipiers, j'ai disputé mon premier match, et je suis très heureux. »

Au sujet de sa réaction lorsqu'il a reçu l'appel du Real Madrid, Espí a déclaré : « Au début, j'étais sous le choc et je n'y croyais pas, mais au final c'était bien réel. Mourinho ne m'a pas appelé, mais il m'a accueilli en personne, alors que je n'avais même pas passé une seule minute dans la cité sportive. »

Interrogé sur ce que l'entraîneur lui a demandé au moment de fouler la pelouse, le jeune attaquant a répondu : « Il m'a demandé d'être moi-même, d'être présent dans la surface de réparation car le match était compliqué, et de tout donner. »

Sur ce qu'il peut apporter à l'équipe du Real Madrid, Espí a ajouté : « C'est un rêve, je suis ici pour aider mes coéquipiers, donner le maximum et saisir toutes les occasions que l'entraîneur me donnera. »

Quant à savoir s'il a pu parler avec sa famille, Espí a déclaré : « J'ai vu mes parents, mais je n'ai pas encore vu mes amis ni le reste de ma famille, j'étais très étonné et j'envoyais des photos du maillot et tout le reste, je suis très heureux. »

Sur le fait d'avoir ou non parlé de son transfert au Real Madrid à quelqu'un alors qu'il lui était interdit de le révéler, Espí a expliqué : « Non, je ne l'ai dit à personne, ce fut une semaine remplie d'une énorme pression car c'est un souhait et une nouvelle que tout joueur désire. Tout le monde me posait des questions et je ne pouvais rien dire, c'était un peu excessif, mais je suis très heureux. »

Au sujet des rêves qu'il cherche à réaliser, le jeune attaquant a déclaré : « D'abord obtenir des minutes de jeu, remporter des titres, décrocher des victoires dans de nombreux matchs, faire mes débuts au stade Santiago Bernabéu, et tout ce que tout joueur doit accomplir ici. »

Quant à savoir s'il connaît quelqu'un dans le vestiaire, Espí a mentionné : « Les jeunes joueurs prennent beaucoup soin de moi, Juan Martínez, je le connaissais déjà car nous sommes amis de Tabernes, et tous les joueurs de l'équipe première m'ont surpris : Arda Güler, Díaz, Valverde, Carreras et tout le monde. »

Interrogé pour savoir si le bandage sur sa main était une imitation de Karim Benzema, Espí a répondu : « Je le porte depuis trois ans car il ne m'a apporté que de la malchance... Il s'agit uniquement d'optimisme. »

Sur le fait de se fixer ou non un nombre précis de buts, Espí a affirmé : « Non, je ne me fixe pas de nombre précis, je donnerai tout ce que j'ai en échange de la confiance qu'ils m'accordent, et pour aider le Real Madrid en toute chose. »

Espí a conclu son propos en évoquant le fait de partager la ligne d'attaque avec Kylian Mbappé et Vinícius Junior, précisant : « Ce sont parmi les meilleurs au monde, et me voir là-bas à leurs côtés est quelque chose d'indescriptible et d'unique en son genre, je suis extrêmement heureux. »