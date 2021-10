Espoirs : Rayan Cherki veut profiter de la sélection pour prouver

Le jeune milieu offensif lyonnais a encore un temps de jeu limité avec son club, ce qui ne l'a pas empêché d'être appelé avec les Espoirs.

Malgré un temps de jeu peu élevé du côté de Lyon, Rayan Cherki a été appelé pour la toute première fois par Sylvain Ripoll avec les Espoirs pour les deux prochains matchs éliminatoires pour l'Euro U21, contre l'Ukraine et en Serbie.

"On sait qu'en club je n'ai pas beaucoup de temps de jeu mais ce n'est pas grave. Je suis jeune, je travaille tous les jours pour prétendre à jouer de plus en plus. Quand j'ai vu que le coach m'avait sélectionné, je me suis dit que c'était l'aboutissement de beaucoup de travail depuis le début de saison", a savouré le jeune homme ce mercredi en conférence de presse.

"L'équipe de France est aussi faite pour ça, venir prendre du plaisir et repartir en club encore plus frais. J'espère que ce sera le cas. Cette saison est très importante pour moi, je peux faire de grandes choses et j'espère pouvoir les faire en club."

Un club qui est aujourd'hui largement représenté au sein des jeunes, y compris par des joueurs partis voler de leurs propres ailes. "Ça m'a fait énormément plaisir de revoir Amine (Gouiri), Melvin (Bard), même si je suis en contact continu avec eux, s'est réjoui Cherki. Il y a beaucoup de Lyonnais dans cette sélection, c'est une force car on se connaît tous bien et j'espère qu'on aura la chance d'évoluer ensemble pour montrer que la formation lyonnaise est toujours là !"

Le jeune talent très attendu depuis plusieurs années a également évoqué ces attentes : "Au vu de ce que j'ai fait quand j'étais au centre, c'est normal qu'on m'attende un peu plus que les autres. Après, c'est aussi important de savoir faire la part des choses, de ne pas toujours penser que tout doit aller très vite. Savoir prendre son temps, c'est important, il faut savoir gérer", a-t-il estimé.

Enfin, le jeune homme de 17 ans s'est confié sur ses discussions avec Kylian Mbappé, qui a avoué suivre plusieurs grands talents parmi lesquels le jeune rhodanien.

"Ça m'a fait plaisir, j'ai la chance de parler avec lui assez souvent, on discute de tout et de rien et il me donne beaucoup de conseils avant les matches, a-t-il avoué. J'essaye de prendre tout ce qu'il y a à prendre des plus grands. Il a parlé d'Amine (Gouiri) aussi et on espère pouvoir jouer un jour à ses côtés pour prendre un maximum de plaisir."