Espoirs - Les Bleuets terminent en beauté

L’équipe de France a achevé son parcours en éliminatoires de l’Euro. A domicile, les Bleuets ont dominé la Suisse 3-1.

La sélection française espoirs n’a pas failli à sa tâche à l’occasion de sa dernière sortie en qualifications du championnat d’Europe. A domicile, les hommes de Sylvain Ripoll se sont défaits de leur principal adversaire en poule, la (3-1). Ils ont ainsi pris leur revanche sur les Helvètes par rapport au match aller.

La différence s’est faite dès la première demi-heure du jeu, avec un doublé inscrit par Odsonne Edouard. L’attaquant du a confirmé qu’il était bien le danger numéro un de cette équipe en scorant à deux reprises en l’espace de cinq minutes.

Les Bleuets tenaient à la première place

Edouard a d’abord converti un service de Reine-Adélaïde, avant de remettre ça quelques instants plus sur une passe du Marseillais Boubacar Kamara. Ça faisait 2-0 et les Bleuets n’avaient alors plus qu’à gérer tranquillement leur avance. Ils l’ont fait sans trop de peine jusqu’à la 89e et une perte de balle de Diaby qui a profité à Imeri. Un but qui allait permettre à la Nati de repasser en tête de la poule, mais c’était sans compter sur un ultime sursaut d’orgueil des locaux. A l’entame du temps additionnel, le capitaine Mattéo Guendouzi est allé piquer le cuir dans les pieds adverses avant de servir sur un plateau le Nantais Kolo Muani. Ce dernier n’a pas manqué sa reprise.

Au final, le seul point noir de la soirée pour les Tricolores aura été l’expulsion de Colin Dagba pour un cumul de cartons. Le Parisien ratera le premier match de la phase finale de l’Euro.

Ce bémol n’altérera pas cependant le sentiment du devoir accompli. Après avoir loupé plusieurs éditions de l’Euro, les Français viennent de se qualifier pour le deuxième tournoi continental consécutif, et avec brio qui plus est. "Ce match-là vient sanctionner une belle campagne de qualification. On est contents d'être à l'Euro et de cette façon c'est encore mieux", a admis Sylvain Ripoll au coup de sifflet final.

