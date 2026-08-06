Feyenoord vise un montant fixe de 33 millions d’euros pour Givairo Read, selon ESPN. Le directeur technique Devy Rigaux n’est pas prêt à faire de concession et a donc déjà vu plusieurs clubs intéressés renoncer.

Selon le journaliste Daniël Man, Feyenoord ressent peu le besoin de vendre Read cet été. C’est pour cette raison que Nottingham Forest et l’AS Rome ont renoncé.

« Feyenoord est vraiment catégorique. Ils ont rejeté une offre globale de 29 millions d’euros pour Read, composée de 25 millions fixes et de 4 millions de bonus », a ainsi déclaré Man dans le podcast Tekengeld.

Read aurait aimé rejoindre la Roma, mais le club de Rotterdam vise un montant plus élevé. « Feyenoord veut un montant fixe de 33 millions d’euros. Y a-t-il encore une ouverture ? Le transfert ne semble vraiment plus pouvoir se faire désormais. Rigaux reste inflexible et veut au minimum 33 millions d’euros. En réalité, on a même l’impression qu’il ne veut pas vendre du tout. Read est considéré comme un joueur important. »

À Feyenoord, Read est encore sous contrat jusqu’à la mi-2029, ce qui fait que le club ne s’attend pas à ce que le latéral de 20 ans perde rapidement de sa valeur.

Read n’est en tout cas pas un joueur qui va se rebeller. « Nous avons parlé à des sources proches du joueur. Non, Givairo est un gentleman. »

« Il aime Feyenoord et ne va certainement pas se braquer. Nous nous attendons à ce qu’il joue dimanche contre le Sparta », conclut Man.