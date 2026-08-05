ESPN : l’Ajax obtient une option d’achat dans le contrat de son joueur prêté

L’Ajax a l’option de recruter définitivement Jofre Torrents après cette saison en provenance du FC Barcelone. C’est ce qu’annonce ESPN. Plus tôt ce mercredi, Mundo Deportivo avait déjà indiqué que le club amstellodamois allait obtenir le prêt du latéral gauche de dix-neuf ans pour la saison prochaine.

En principe, Caio Henrique sera le premier latéral gauche la saison prochaine, avec Owen Wijndal derrière lui. Ce dernier pourrait toutefois encore partir, ce qui ferait de Torrents la doublure d’Henrique.

Si Wijndal reste, Torrents semble surtout devoir se concentrer sur le Jong Ajax. L’arrivée de Torrents à l’Ajax n’est d’ailleurs pas encore officielle, mais cela semble n’être qu’une question de temps.

Il y a déjà trois jours, il était apparu clairement que l’Ajax et Barcelone étaient proches d’un accord. Le club amstellodamois suivait Torrents depuis plus longtemps : Mundo Deportivo avait évoqué pour la première fois cet intérêt le 22 juin. Barcelone s’était montré positif dès le début à l’idée d’un prêt, car le club voit beaucoup d’avenir dans ce jeune international et veut lui permettre d’acquérir de l’expérience ailleurs.

Torrents jouit d’une bonne réputation au sein du Barça et a de nouveau bénéficié de la confiance de Hansi Flick durant la préparation. Le défenseur a encore débuté la semaine dernière au poste de latéral gauche lors du match amical contre Birmingham. Mais en raison de la concurrence en Catalogne, il semble y avoir peu de perspectives de temps de jeu régulier en équipe première la saison prochaine.

Avec Alejandro Balde et Gerard Martín, Flick dispose déjà de plusieurs options sur le côté gauche de la défense, tandis que Barcelone travaille également sur l’arrivée de João Cancelo. Dans le même temps, le Barça Atlètic ne constitue plus la scène souhaitée pour le développement de Torrents. Une saison à l’Ajax est donc considérée par Barcelone comme une prochaine étape appropriée.

L’Espagnol de dix-neuf ans a fait ses débuts officiels avec Barcelone la saison dernière et a finalement disputé quatre matches avec l’équipe première. Flick a une grande confiance en Torrents et veut continuer à suivre de près son développement. Cela explique aussi pourquoi Barcelone ne veut pas s’en séparer définitivement.

Torrents a effectué presque toute sa formation au centre de jeunes du FC Barcelone. Il est arrivé de Reus Deportiu en 2017 et a prolongé l’an dernier son contrat jusqu’à la mi-2028. Les Catalans l’avaient alors décrit comme un latéral gauche puissant physiquement, capable d’apporter sa contribution aussi bien sur le plan défensif qu’offensif.