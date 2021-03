Espagne, Luis Enrique fait confiance à la jeunesse dans sa liste des 23

La Roja entame la phase de qualification pour la Coupe du monde 2022 en affrontant la Grèce, la Géorgie et le Kosovo la dernière semaine de mars.

Le football des sélections nationales est de retour à la fin du mois de mars. Alors que les sélections nationales ne se sont plus rassemblées depuis le mois de novembre, Luis Enrique Martínez a dévoilé ce lundi la liste des convoqués pour les trois matchs que l'équipe nationale espagnole pour débuter la phase de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar contre la Grèce, la Géorgie et le Kosovo, à la fin du mois de mars.

L'entraîneur asturien a surpris avec une liste très jeune dans laquelle il y a des nouveaux venus dans toutes les lignes. Dans le but, la sélection de Robert Sánchez de Brighton a été surprenante et en défense celle de l'arrière droit du Sporting de Portugal, Pedro Porro. De leur côté, deux vétérans absents lors des dernières convocations, comme Jordi Alba et Iñigo Martínez, reviennent. Au milieu de terrain, la seule surprise est l'inclusion de Pedri, qui fera ses débuts avec La Roja après son bon travail au Barça lors de sa première saison en Liga.

🔴 OFICIAL | ¡¡@LUISENRIQUE21 descubre la convocatoria oculta de la @SeFutbol para los primeros partidos rumbo a #Catar2022!!



🔲 Forman parte de nuestra vida diaria en tiendas y restaurantes, pero nuestros códigos QR son hoy MUCHO MÁS ESPECIALES.#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/bgvQ6wHaya — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 15, 2021

En attaque, la grande surprise est la convocation de Bryan Gil, l'ailier éformé au FC Séville qui a été l'une des sensations de la Liga réalisant une saison prolifique en prêt à Eibar, fera également ses débuts avec la Roja. Pour le reste, pas de surprises. Les cadres habituels ne manquent pas à l'appel comme Thiago Alcatantara, Sergio Busquets, Sergio Ramos qui revient de blessure et devrait rejouer avec le Real Madrid d'ici au rassemblement de la Roja.

Le premier match de la phase de qualification aura lieu jeudi 25 à Grenade contre la Grèce. Par la suite, l'Espagne affrontera la Géorgie à Tbilissi dimanche 28 mars et clôturera la série mercredi 31 mars au stade La Cartuja de Séville face au Kosovo. Malgré une liste où la jeunesse fait son trou, l'Espagne sera bien évidemment favorite lors de ses trois rencontres et aura à coeur de bien débuter sa campagne de qualification en faisant un carton plein.

La liste complète de l'Espagne :

Gardiens : David De Gea, Unai Simón, Robert Sánchez.

Défenseurs : Sergio Ramos, Eric García, Pedro Porro, Iñigo Martínez, Jordi Alba, José Luis Gayá.

Milieux de terrains : Busquets, Rodri, Pedri, Thiago Alcántara, Marcos Llorente, Canales, Fabián, Marcos Llorente.

Attaquants : Gerard Moreno, Ferran Torres, Oyarzabal, Morata, Bryan Gil, Dani Olmo.