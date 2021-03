Del Bosque : "La figure de Simeone est fondamentale"

L'ancien sélectionneur de l'Espagne en est persuadé : Diego Simeone est la clé du succès de l'Atlético Madrid cette saison encore.

En tant qu'entraîneur national, il a remporté une Coupe du monde et un Championnat d'Europe. En tant qu'entraîneur du Real Madrid et en quatre saisons seulement, il a remporté deux titres de champion d'Espagne, deux sacres en Ligue des champions, deux Super Coupes d'Espagne, une Super Coupe d'Europe et une Coupe Intercontinentale.

Vicente del Bosque, l'un des entraîneurs les plus titrés du football espagnol, fait autorité en matière de grands événements. Dans une interview avec Goal España, que vous pourrez suivre en intégralité dans les prochaines semaines, il nous a parlé de la Liga, et plus particulièrement du derby madrilène de ce dimanche.

Pour Del Bosque, l'état actuel de l'Atlético de Madrid et du Real Madrid est défini par leur position dans le championnat : "Nous devons regarder le championnat. L'Atlético de Madrid le domine de manière plus conséquente. C'est un succès fantastique pour eux. Cependant, le Real Madrid, Barcelone, Séville... ils ont été un peu plus distancés, mais ils ont encore une chance", estime-t-il.

Il est encore temps pour ceux qui cherchent à réagir pour relancer totalement la course au titre. Cependant, la perception de l'ancien sélectionneur à cet égard est claire : "Remportera le championnat celui qui échouera le moins et l'Atlético est, dans ce domaine, plus brillant. Il a moins laissé de points en route."

Selon Del Bosque, le succès de l'Atlético de Madrid tourne autour de "la figure de Simeone". Le technicien argentin, au club depuis 2012, "exerce un leadership qui influence ses joueurs.

"Ils croient en ce qu'ils font. Vous ne voyez pas qu'ils ont beaucoup de défaillances, beaucoup de mauvais jours. Et quand ils en ont, ils sont aussi très pragmatiques. La figure de leur entraîneur est fondamentale."

Quoi qu'il arrive lors de ce choc face aux Merengue, les Colchoneros resteront en tête de la Liga à onze journées de la fin, et ce avec un match en moins. Une belle fin de saison en perspective pour eux, qui tenteront également de renverser Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des champions pour poursuivre leur parcours européen. Lors du match aller, les Blues l'avaient emporté 1-0 grâce à un superbe but d'Olivier Giroud.