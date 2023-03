Espagne : Luis Enrique dénonce les "vermines et les vautours"

L’Espagne a déçu pour ses premières sorties post-Mondial, et Luis Enrique n’a… tout simplement rien vu des deux matchs !

Pour ses premières sorties depuis la Coupe du monde et l’élimination en huitièmes de finale face au Maroc (0-0, 0-3 t.a.b.), l’Espagne a montré un visage séduisant contre la Norvège (3-0) avant de sombrer en Écosse (0-2). Une première défaite pour le sélectionneur Luis de la Fuente, qui a remplacé Luis Enrique.

Luis Enrique n’a pas regardé les matchs

L’avis de ce dernier sur la prestation de ses anciens joueurs ? Il n’en a pas. Et pour cause : Luis Enrique n’a pas regardé les matchs. "J’étais en Afrique du Sud et je voyageais. J'ai vu que les choses sont différentes, comme il se doit, qu'il y a plusieurs types de professionnels et d'entraîneurs", a-t-il simplement commenté.

Lors de cette longue interview accordée à Cadena SER Gijon, l’ancien coach du Barça est également revenu sur son passage à la tête de la Roja. Aucun regret, dit-il, mais des comptes à régler, visiblement. "Je sais qu'il y a des vermines et des vautours qui profitent de leur seconde de gloire…", a-t-il d’abord déclaré.

"Très satisfait" de son passage

"Mais je suis très satisfait de mon passage en équipe nationale, où j'ai commis des erreurs. Mais j'ai dû prendre des décisions et je les ai prises de manière responsable. Le reste, ce sont des débats de gens qui manquent d'informations. Et le reste, ce sont des opinions, qu'ils continuent…."