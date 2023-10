Espagne : Luis de La Fuente complète sa lise avec ces deux pépites

Le sélectionneur de la Roja, Luis de la Fuente, vient d’actualiser sa liste pour le rassemblement d’octobre. Deux jeunes joueurs viennent en renfort.

A l’instar d’autres sélections européennes, l’équipe nationale d’Espagne sera opérationnelle de ce mois d’octobre. La Roja va disputer deux rencontres dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Pour ces deux sorties, le sélectionneur Luis de la Fuente, qui a récemment sorti sa liste, vient de la modifier en ajoutant deux autres noms.

Un retour pour cette pépite et une première élection pour une autre

Pour ses deux matchs des éliminatoires de l’Euro 2024, l’équipe nationale d’Espagne affronte respectivement l’Ecosse (12 octobre à 20h45) dans le cadre de la septième journée et la Norvège (15 octobre à 20h45) en marge de la huitième journée. Comme on le dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C’est le cas d’Ansu Fati, qui fait son come-back en équipe nationale.

Ecarté du groupe en septembre dernier, l’ailier gauche de Brighton en prêt du FC Barcelone a été rappelé par Luis de la Fuente pour remplacer l'ailier de Villarreal, Yeremy Pino. Ce dernier est blessé et forfait pour les deux sorties de la Roja. En plus de l’attaquant de Brighton, l’ailier gauche de Grenade, Bryan Zaragoza, obtient sa première convocation avec la Roja.

Dans un communiqué sur son site, la Roja annonce l’ajout d’Ansu Fati et Bryan Zaragoza à la liste de Luis de la Fuente. « Luis de la Fuente a convoqué Ansu Fati de Brighton & Hove Albion et Bryan Zaragoza de Granada CF pour remplacer Yeremy Pino avant les affrontements que l'équipe nationale espagnole devra affronter cette semaine contre l'Écosse et la Norvège dans le cadre de la phase de qualification pour l'Euro 2024 », a-t-on pu lire.

Rappelons que cette saison avec Brighton, Ansu Fati a disputé sept matchs toutes compétitions confondues pour une réalisation. De son côté, Bryan Zaragoza est en vent de poupe avec Grenade en ce début de campagne. L’ailier gauche de 22 ans est auteurs de cinq buts et une passe décisive en Liga espagnole. Il a réalisé un doublé contre le FC Barcelone (2-2), dimanche, lors de la neuvième journée du championnat. Ce dernier a rejoint la sélection ce lundi.